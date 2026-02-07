Unas 8.000 personas se manifiestan en Barcelona por Rodalies según el Ayuntamiento, 30.000 según convocantes

Unas 8.000 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, y 30.000 según cifras de los organizadores, han participado en la manifestación convocada este sábado a mediodía por la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República (CdRep) bajo el lema 'Prou! Única via: independència!', en protesta por la situación de Rodalies.
Los manifestantes han iniciado la marcha frente al monumento de Rafael Casanova y han bajado por la plaza de Urquinaona y a través de la Via Laietana hacia la plaza de Sant Jaume, donde ha culminado la marcha.
Este mismo sábado por la tarde, a partir de las 17 horas, está prevista una nueva manifestación en la capital catalana convocada por plataformas de usuarios de transporte público.
