Temas del día de EFE España del sábado 7 de febrero (13:30 horas)

TIEMPO BORRASCA

Madrid - Once comunidades en alerta por lluvia, nieve, viento y oleaje por la borrasca Marta

Madrid - Sánchez preside la reunión para la valoración de riesgos provocados por las borrascas

Madrid - Un total de 168 carreteras están cortadas por las lluvias, la mayoría en Andalucía

Ciudad Real - El río Guadiana alcanza 500 metros de anchura a su paso por Alarcos (Ciudad Real)

Mérida - Extremadura mantiene evacuaciones y pone en preaviso de desalojo a otras poblaciones

Oviedo - Buscan a una mujer desaparecida en la zona del espigón de San Juan de la Arena (Asturias)

Ciudad Real - Alerta por riesgo de inundación en las cuencas del Bullaque y el Guadiana, en Ciudad Real

Madrid - Un desprendimiento interrumpe el tramo de circulación entre La Bazagona y Monfragüe (Cáceres)

Córdoba - El Guadalquivir comienza a bajar su umbral en Córdoba a la espera de la nueva borrasca

Sevilla - Montero prioriza mantener la prevención y compensar rápido los daños pasada la borrasca

Madrid - Activan 639 máquinas quitanieves ante el aviso de nevadas en Castilla y León y Madrid

TRENES HUELGA

Madrid - El Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) tienen previsto continuar este fin de semana las negociaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita la desconvocatoria de la huelga de trenes anunciada para la semana próxima, del 9 al 11 de febrero.

RODALIES CATALUÑA

Barcelona - Partidos y entidades independentistas arremeten contra el Govern y el Estado por Rodalies

Barcelona - Rodalies recupera el servicio de la R4 entre Martorell y L'Hospitalet cortado el jueves

PARTIDOS PP

San Lorenzo de El Escorial (Madrid) - Tellado critica el "populismo de derechas" de Vox y elogia la "valentía" de Vito Quiles

ALCALDE MÓSTOLES

San Lorenzo de El Escorial (Madrid) - El PP acusa a la izquierda de tapar "la ponzoña" del Gobierno con el caso de Móstoles

Ceutí (Murcia) - Bernabé (PSOE) advierte de "una amenaza organizada" contra los derechos de las mujeres

PARTIDOS SUMAR

Pontevedra - Sumar, sobre el escudo social: "El PP está tan entregado al relato que olvida a la gente"

ESPAÑA ARGELIA

Madrid - Albares recibe en Madrid a ministros de Exteriores de Argelia y Mauritania

ARAGÓN ELECCIONES

Zaragoza - Así reflexionan los candidatos: recibir calor familiar en el pueblo, deporte y descanso

CONGRESO CONSTITUCIÓN

Madrid - La Constitución del 78: tres reformas, récord de vigencia y una salud de hierro

SUCESOS INCENDIO

Almería - Investigan muerte de una mujer en el exterior de un cortijo incendiado en Antas (Almería)

SUCESOS NARCOTRÁFICO

Madrid - El sumario del exjefe de la UDEF dibuja un complejo mapa de relaciones de narcos en Dubái

SOCIEDAD INMIGRACIÓN (Crónica)

Madrid - "Justicia" y "esperanza": lo que esperan los migrantes de la regularización extraordinaria

SOCIEDAD VIVIENDA

Godella (Valencia) - Las viviendas colaborativas: envejecer entre amigos frente a la soledad o una residencia

BENIDORM FEST

Benidorm (Alicante) - Benidorm Fest 2026 despliega la alfombra naranja para el paseo de sus 18 aspirantes a concurso de su quinta edición y la primera desligada de Eurovisión, pero con más inversión en medios y dinero para convertirlo realmente en el gran festival de la música de España.

Madrid - Si España no va a Eurovisión, ¿por qué se celebra Benidorm Fest?

CÓMIC NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - 'Lorquiana', un cómic pionero que fusiona tres obras de Lorca en un único argumento

VINO TENDENCIAS

Madrid - Vino en lata o elaborado con uva helada: las bodegas buscan mercado tirando de innovación

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

16:30h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantiene una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el Exterior de la República Argelina Democrática y Popular, Ahmed Attaf, en la sede del Ministerio. Palacio de Viana.

18:30.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asisten a los actos de celebración del Año Nuevo Chino. Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música. Príncipe de Vergara, 146.

ECONOMÍA

Cartagena.- VENTA SABIC.- Segunda jornada del paro de 48 horas de los trabajadores de Sabic ante el anuncio de venta al fondo alemán Mutares. Planta de Sabic.

16:30h.- Barcelona.- RODALIES CATALUÑA.- Declaraciones de los portavoces de las plataformas de usuarios (16.30h) e inicio de la manifestación (17h). Estació de França de Barcelona. Av. del Marquès de l'Argentera. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA

17:00h.- Valdemorillo (Madrid).- TOROS VALDEMORILLO.- Corrida de toros de las ganadería de Torrealta para Uceda Leal, Juan Ortega y Pablo Aguado. Plaza de toros de Valdemorillo. (Texto)

18:00h.- Benidorm (Alicante).- BENIDORM FEST.- Alfombra naranja con los 18 participantes de Benidorm Fest 2026 e invitados. Auditorio Rafael Doménech, Centro Cultural de Benidorm. (Texto)

19:00h.- Sevilla.- ICONOGRAFÍA CRISTIANA.- Inauguración de la exposición «La Santa Faz revelada. El rostro y los vestigios». Ateneo de Sevilla. C/ Orfila 7.

20:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto del grupo de jazz Snarky Puppy, ganador de cinco premios Grammy, y la Metropole Orkest en la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Auditorio de Tenerife.

21:30h.- San Sebastián.- FIESTAS SAN SEBASTIÁN.- La fiesta de caldereros celebra su día grande con el desfile de las comparsas por las calles de San Sebastián. Parte Vieja.

22:00h.- Gáldar (Gran Canaria).- CARNAVAL GÁLDAR.- Gala Drag Queen del Carnaval de Gáldar (Gran Canaria) y concierto de Efecto Pasillo. Recinto cultural La Quinta.

EFE

