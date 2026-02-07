Espana agencias

Simeone ya dispone de Sorloth y tiene las bajas de Nico, Barrios y Johnny Cardoso

Majadahonda (Madrid), 7 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este sábado la preparación de su equipo para el partido de este domingo contra el Betis, sin Nico González, por una sobrecarga lumbar, Pablo Barrios y Johnny Cardoso, con sendas lesiones musculares, pero con Alexander Sorloth, de vuelta al ritmo del grupo.

El delantero noruego retornó a los entrenamientos una semana después del traumatismo craneoencefálico sufrido contra el Levante y que lo apartó del último choque contra el Betis, con lo que se espera que ya vuelva este sábado a la convocatoria del técnico argentino para el choque ante el Betis, con la duda de si formará o no como titular.

También está listo Julián Alvarez, una vez superada una indisposición. Ya se había entrenado con el grupo el viernes y volvió a hacerlo este sábado.

No van a estar disponibles para ese encuentro ni Nico González, al que se prevé listo para el jueves que viene ante el Barcelona, en las semifinales de la Copa del Rey; ni Pablo Barrios, que se perderá el primero de los siete encuentros previstos por una lesión muscular en el muslo derecho padecida el pasado jueves ante el equipo verdiblanco; ni Johnny Cardoso, con una dolencia muscular desde el pasado miércoles.

El resto de efectivos estuvo a las órdenes de Simeone, que, como viene siendo habitual las últimas semanas ante tanta carga de partidos, dividió a la plantilla en dos grupos, con los titulares del último duelo ante el Betis con un suave trabajo destinado a la recuperación. EFE

