Franzoni: "Es un lujo compartir este podio con Franjo (von Allmen) y Dominik (Paris)"

Bormio (Italia), 7 feb (EFE).- Giovanni Franzoni, la nueva estrella emergente del esquí alpino italiano, que este sábado ganó la medalla de plata en el descenso, la prueba reina de su deporte, manifestó tras la prueba disputada en Bormio que "es un lujo compartir el podio" con el suizo Franjo von Allmen -primer campeón olímpico de los Juegos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia)- y con su compatriota el veterano Dominik Paris.

"Es un lujo compartir este podio con Franjo (von Allmen) y con Dominik (Paris). Con Franjo (asimismo de 24 años), porque ya coincidimos en un podio en los Mundiales junior; y con Dominik (de 36) porque siempre quise hacerlo", comentó Franzoni, que cuenta dos victorias en la Copa del Mundo, ambas esta temporada, en la que se coronó hace dos fines de semana al ganar el prestigioso descenso de Kitzbühel (Austria), que se disputa en la monstruosa 'Streif', la pista más peligrosa del circuito.

Franzoni coincidió tres veces en el podio con Von Allmen -que este sábado 'voló' en la pista Stelvio- durante los mundiales de Panorama (Canadá) de 2022; en los que el suizo ganó tres platas y el italiano ganó títulos en descenso y combinada; y fue tercero en el supergigante.

"Por la mañana estaba tranquilo; pero cuando ya estaba arriba, en la salida, la verdad es que algo nervioso sí que estaba; más aún cuando vi lo bien que bajaron los suizos", dijo el italiano, en referencia no sólo a Von Allmen, sino también a Marco Odermatt y a Alexis Monney, que acabaron cuarto y quinto, respectivamente.

"Me tiré a por todas, disfruté del ritmo y estoy contento con esta medalla", añadió Franzoni, que relegó al tercer puesto a Dominik Paris, 'el rey de Bormio': seis veces ganador de un descenso de Copa del Mundo en la pista Stelvio en la que se compitió este sábado.

Paris, que ya tenía un oro (en el supergigante de Are, Suecia, de 2019) y una plata (en el descenso de Schladming 2013, en Austria) en Mundiales y que este sábado capturó, a dos meses de cumplir 37, su primera medalla olímpica también mostró su satisfacción. "En mi de escala de valores le doy una muy elevada importancia a este bronce", declaró el veterano París tras acabar tercero la prueba reina del deporte rey invernal. EFE

