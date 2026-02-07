Espana agencias

Fallece Manolín Bueno, eterno suplente de Gento en el legendario Real Madrid de los 60

Cádiz, 7 feb (EFE).- El exfutbolista Manolín Bueno, el 'eterno' suplente del extremo izquierdo internacional Paco Gento en el legendario Real Madrid campeón de la quinta y sexta Copas de Europa en los años 60 del pasado siglo, falleció este sábado a los 86 años en Cádiz, anunció el club gaditano.

Aunque nació en Sevilla el 5 de febrero de 1940, Manuel Bueno Cabral, conocido con el apelativo de 'Manolín Bueno', residía en Cádiz, su localidad de adopción y donde comenzó como futbolista, y militó durante doce temporadas en el Real Madrid.

Su primer equipo profesional fue el Cádiz, desde donde dio el salto en la temporada 1959-60 al Real Madrid, club en el que permaneció doce campañas y con el que consiguió dos títulos de Copa de Europa (1959-60 y 1965-66), ocho Ligas, dos Campeonatos de Copa y una Copa Intercontinental.

Posteriormente, Manolín Bueno jugó en el Sevilla en la campaña 1972-73, club en el que se retiró a los 32 años. EFE

