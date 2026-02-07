Evenepoel: "Ha sido una victoria difícil aunque no lo parezca"

Teulada (Alicante), 7 feb (EFE).- El ciclista belga Remco Evenepoel (RedBull Bora), que se adjudicó tras una llegada en solitario la etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, lo que le permitió además enfundarse el jersey amarillo de líder de la general, señaló a la llegada en meta que la victoria no fue fácil, aunque lo parezca, y aseguró que la estrategia del equipo salió a la perfección.

"Ha sido una victoria difícil aunque no lo parezca. He atacado en Cumbres del Sol pero una vez he girado a la derecha teníamos el viento en contra, así que se ha complicado todo, aunque los perseguidores lo sufrían igual que yo", explicó.

"Queríamos hacer la carrera dura desde el principio y por eso hemos acelerado en Miserat y luego hemos decidido controlar hasta mi ataque. Nadie entró en pánico y me refiero a las bonificaciones y sabíamos que íbamos a hacer todo en Cumbres del Sol. Lo que habéis visto era el plan previsto, así que ha sido un día increíble", recalcó.

El ciclista belga, que sumó su segunda victoria de etapa en esta edición de la ronda valenciana y la quinta de la temporada que acaba de empezar, destacó el trabajo realizado por sus compañeros.

"El equipo ha estado increíble hoy. Desde los primeros metros han estado trabajando para mí. Todo el mundo hizo su parte, nadie nos ayudó, pero el plan ha salido exactamente como queríamos. También Giulio (Pellizzari) terminó tercero tras un duro trabajo. Ha sido un día maravilloso para nosotros", subrayó.

"Ha sido una carrera muy bonita, siento que ha sido como correr en casa, porque he estado rodando en Calpe casi todos los días (durante la pretemporada). Es muy bonito correr aquí y quería intentarlo, tener mi mejor día y ganar también por el equipo", concluyó el campeón mundial y olímpico. EFE

