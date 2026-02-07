Espana agencias

Evenepoel: "Ha sido una victoria difícil aunque no lo parezca"

Guardar

Teulada (Alicante), 7 feb (EFE).- El ciclista belga Remco Evenepoel (RedBull Bora), que se adjudicó tras una llegada en solitario la etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, lo que le permitió además enfundarse el jersey amarillo de líder de la general, señaló a la llegada en meta que la victoria no fue fácil, aunque lo parezca, y aseguró que la estrategia del equipo salió a la perfección.

"Ha sido una victoria difícil aunque no lo parezca. He atacado en Cumbres del Sol pero una vez he girado a la derecha teníamos el viento en contra, así que se ha complicado todo, aunque los perseguidores lo sufrían igual que yo", explicó.

"Queríamos hacer la carrera dura desde el principio y por eso hemos acelerado en Miserat y luego hemos decidido controlar hasta mi ataque. Nadie entró en pánico y me refiero a las bonificaciones y sabíamos que íbamos a hacer todo en Cumbres del Sol. Lo que habéis visto era el plan previsto, así que ha sido un día increíble", recalcó.

El ciclista belga, que sumó su segunda victoria de etapa en esta edición de la ronda valenciana y la quinta de la temporada que acaba de empezar, destacó el trabajo realizado por sus compañeros.

"El equipo ha estado increíble hoy. Desde los primeros metros han estado trabajando para mí. Todo el mundo hizo su parte, nadie nos ayudó, pero el plan ha salido exactamente como queríamos. También Giulio (Pellizzari) terminó tercero tras un duro trabajo. Ha sido un día maravilloso para nosotros", subrayó.

"Ha sido una carrera muy bonita, siento que ha sido como correr en casa, porque he estado rodando en Calpe casi todos los días (durante la pretemporada). Es muy bonito correr aquí y quería intentarlo, tener mi mejor día y ganar también por el equipo", concluyó el campeón mundial y olímpico. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Torres admite que "no son buenos" resultados para el PSOE los de Aragón que justifica en el tiempo para prepararlas

Torres admite que "no son

La Junta de Extremadura acuerda el desalojo voluntario de tres pedanías de Badajoz

Infobae

ERC, Junts, Comuns y la CUP exigen soluciones a las deficiencias de Rodalies

Infobae

Núñez (PP) niega rotundamente presiones de Génova en relación al Estatuto de C-LM: "Hemos actuado de manera soberana"

Núñez (PP) niega rotundamente presiones

0-0. Ander Cantero sostiene al Burgos en Las Palmas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La carambola tras las elecciones

La carambola tras las elecciones del 8F: Sumar no crece en Aragón, pero gana un escaño en Madrid con la salida de Pueyo

Quién es Alejandro Nolasco, el candidato de Vox que ha duplicado su representación en Aragón: escritor, abogado y presentador de televisión

Un juzgado de Valencia perdona una deuda de 73.595 euros a una mujer cuyo endeudamiento se agravó por los destrozos que dejó la DANA en su edificio

Feijóo quería dar una lección a Sánchez y se la ha llevado también él: Vox va en serio y quiere sustituir al PP

Un juez concede la nacionalidad española por origen sefardí a un turco que demostró que sus ancestros expulsados vivieron en territorio del Imperio Otomano

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami