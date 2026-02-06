Espana agencias

Un total de 42 empresas remitieron informes de transparencia a la AEAT en 2024, 3 más

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Un total de 42 grandes empresas españolas o con actividad en España enviaron un informe de transparencia a la Agencia Tributaria (AEAT) en 2024 para reforzar la cooperación en materia fiscal, tres más que el ejercicio anterior, según la información publicada en la página web de la AEAT.

Los informes de transparencia, donde se recoge con detalle toda la información con trascendencia fiscal del grupo, hacen efectivo el compromiso adquirido en el Código de buenas prácticas tributarias aprobado por el Foro de Grandes Empresas, que pretende promover una relación cooperativa, basada en la confianza mutua, entre la AEAT y las empresas.

En el listado de 2024 se mantienen las grandes empresas españolas -como Inditex, Banco Santander o Iberdrola-, se incorporan seis nuevas -Axa, Cemex, Fundación ONCE, Grupo Ilunion, Grupo Minor y Siemens Energy Madrid- y salen tres -CaixaBank, Inmobiliaria Colonial y Optio Research-. EFECOM

