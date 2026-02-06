Posponen las declaraciones de los investigados y testigos del caso del palacete de Getxo previstas para el día 25

Las declaraciones de los diez investigados y dos testigos en el caso del palacete protegido de Getxo (Vizcaya), derruido en 2024, previstas para el próximo día 25, han sido pospuestas por el juez instructor. Todavía no ha establecido nueva fecha para las comparecencias, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado ha adoptado esta decisión a petición de los abogados de los investigados por supuesta prevaricación y delito contra el patromonio por el derribo del Palacete Irurak Bat para la futura construcción de viviendas de lujo.

Entre las diez personas citadas a declarar como investigados se encuentran tres concejales del PNV y tres técnicas municipales, el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en la actuación. Como testigos tienen que comparecer el empresario que descartó previamente la operación por no ser viable económicamente y el técnico que elaboró la Inspección Técnica del Edificio (ITE).

PETICIÓN DE ANULACIÓN DE REGISTROS

El juez de instrucción también deberá decidir sobre los recursos que han interpuesto los investigados contra las autos por los que se ordenaron los registros realizados en sus despachos, en los que la Ertzaintza confiscó ordenadores y otra documentación.

Los abogadados defensores pidieron su anulación, y el magistrado resolverá tras conocer los informes de Fiscalía y PP y EH Bildu, que ejercen la acusación, sobre si están a favor o se oponen a esta solicitud.

Los registros practicados en dependencias municipales fueron autorizados por orden de Neus Galobardes, magistrada en prácticas de refuerzo que se ha encargado de la investigación en los últimos meses. Ahora se ha hecho cargo de la instrucción el titular de plaza número 2 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad vizcaína, Marcos Amor.