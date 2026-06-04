Espana agencias

Primavera Sound suspende temporalmente parte de sus conciertos por razones meteorológicas

Guardar
Google icon

Barcelona, 4 jun (EFE).- El festival barcelonés Primavera Sound ha suspendido temporalmente algunas de sus actuaciones previstas para este jueves por razones meteorológicas.

A las 20:45 horas, justo después de que terminara la actuación de Ravyn Lenae y a punto de dar comienzo el concierto de Alex G, la organización del festival ha proyectado un mensaje en las pantallas de sus dos escenarios principales advirtiendo que la actividad quedaba temporalmente suspendida a causa del mal tiempo.

PUBLICIDAD

Pese a esto, algunos escenarios menores han seguido con la música, lo que ha permitido a Oklou tirar adelante su show, que ha empezado a la misma hora a la que estaba previsto el de Alex G.

Así, queda en el aire la presencia esta noche de Massive Attack, Mac DeMarco, Doja Cat o Bad Gyal, actuaciones previstas a partir de las 22:00 horas, que dependerán de la situación meteorológica. EFE

PUBLICIDAD

1012266

gcm/mg/jlp

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del viernes 5 de junio de 2026

Infobae

Andoni Iraola, nuevo entrenador del Liverpool

Infobae

Hatton y Vincent comparten el liderato en Valderrama, con Sergio García y Puig a 2 golpes

Infobae

Casillas se incorpora al proyecto de Riquelme

Infobae

Un investigado por grabar bajo las mesas a universitarias en Jaén

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena desahuciar a un trabajador con incapacidad permanente que llevaba desde 1989 viviendo en una casa cedida por su empresa

La Justicia ordena desahuciar a un trabajador con incapacidad permanente que llevaba desde 1989 viviendo en una casa cedida por su empresa

El concejal de 25 años que presidirá las Nuevas Generaciones del PP ha cobrado 445 euros por cada hora en la que ha acudido a los Plenos

Las acusaciones populares duplican la condena que reclaman para David Sánchez tras escuchar su declaración ante la jueza

La UCO pide al juez acceso a todas las cuentas del PSOE entre 2024 y 2025 para seguir el rastro del dinero en el ‘caso Leire Díez’

Qué es Tubos Reunidos, la histórica empresa vasca que la SEPI rescató con 112,8 millones de euros y que ahora investiga la UCO en el marco del ‘caso Leire Díez’

ECONOMÍA

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

El chorizo español gusta menos a los ingleses, pero triunfa entre mexicanos y peruanos: las exportaciones bajaron un 18% en 2025

Mercadona, Inditex o El Corte Ingles: las 16 mejores empresas españolas en las que puedes trabajar, según Financial Times

Luz verde a los Presupuestos: Hacienda publica mañana la orden para tramitarlos y avanza una “inversión histórica” en vivienda

Ver el Mundial en casa sale caro: cuánto pagarás de más en tu factura de la luz durante los partidos

DEPORTES

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición

Lista de convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026: estos son los 26 elegidos por ‘Bubista’ en el primer mundial de su historia

El mercadeo de entrenadores en LaLiga: más de seis equipos cambian de técnico para la próxima temporada

Un Roland Garros no apto para los grandes: el calor hace caer a los favoritos y convierte París en el torneo de las sorpresas

Los futbolistas implicados en la estafa piramidal de OmegaPro: Vinicius Jr, Casillas, Puyol, Figo, Ronaldinho, Kaká, entre otros