Primavera Sound suspende temporalmente parte de sus conciertos por razones meteorológicas

Barcelona, 4 jun (EFE).- El festival barcelonés Primavera Sound ha suspendido temporalmente algunas de sus actuaciones previstas para este jueves por razones meteorológicas.
A las 20:45 horas, justo después de que terminara la actuación de Ravyn Lenae y a punto de dar comienzo el concierto de Alex G, la organización del festival ha proyectado un mensaje en las pantallas de sus dos escenarios principales advirtiendo que la actividad quedaba temporalmente suspendida a causa del mal tiempo.
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Pese a esto, algunos escenarios menores han seguido con la música, lo que ha permitido a Oklou tirar adelante su show, que ha empezado a la misma hora a la que estaba previsto el de Alex G.
Así, queda en el aire la presencia esta noche de Massive Attack, Mac DeMarco, Doja Cat o Bad Gyal, actuaciones previstas a partir de las 22:00 horas, que dependerán de la situación meteorológica. EFE
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gcm/mg/jlp
(foto)(vídeo)
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