1-1. España cae en los penaltis (4-2) ante Italia, que jugará la final con Bélgica

Redacción Deportes, 4 jun (EFE).- La selección española sub-17 cayó este jueves eliminada en las semifinales del Europeo tras empatar a uno y perder en la tanda de penaltis (4-2) ante Italia, campeona en 2024, que se jugará el título el próximo domingo frente a Bélgica, que selló el pase a su primera final tras eliminar a Francia por 2-1.

Los de Sergio García, que afrontaban la semifinal con la estadística a su favor, ya que de los últimos seis enfrentamientos contra los italianos España había logrado imponerse en cinco, pudieron inaugurar el marcador por medio de un penalti señalado en el minuto 28 sobre Christian Imga tras una gran acción, con caño incluido, del atacante español.

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Sin embargo, el lanzamiento desde los once metros del jugador del Athletic Club no fue el mejor y se encontró con una buena parada del meta italiano Christian Lupo, que se venció a su derecha y le adivinó el lado, frustrando las expectativas de España de adelantarse antes del intermedio.

A tan solo cinco minutos para la conclusión del primer tiempo, Federico Croci recogió un rebote dentro del área de España, su disparo se estrelló en un brazo de Mario Díaz y el árbitro señaló pena máxima a favor de la 'Azzurra'. El propio Croci la convirtió con un disparo ajustado a un poste que superó la estirada de Guille Ponce.

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En el tramo final, España apretó en busca del empate y obtuvo premio en el minuto 77 tras una jugada embarullada que dejó varios rebotes dentro en el área de Italia. Ludovico Varali evitó el tanto sobre la línea hasta en dos ocasiones, pero Mikel Urrestarazu, con algo de fortuna, acabó introduciendo el balón en la portería de Lupo para poner de nuevo las tablas en el luminoso (1-1).

El tiempo reglamentario concluyó y la eliminatoria se decidió en los penaltis. Mayans anotó el primero de España y los italianos hicieron lo propio, pero Lupo le detuvo el segundo a Ian Mencía, dando ventaja a los suyos, que sí convirtieron. Luego, Enzo Alves marró el tercero y los italianos no fallaron ninguno de sus lanzamientos y selló su clasificación.

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Por su parte, Bélgica certificó su pase a su primera final de un Europeo sub-17 tras imponerse por 2-1 a Francia. A los veinticinco minutos de partido, el jugador del Anderlecht Onia Seke abrió el marcador a favor del cuadro que dirige Sven Vermant. Tras el paso por vestuarios, Ilyas Benktib amplió ventaja al situar el 2-0 (min. 52).

La reacción de los franceses no tardó en llegar y en el minuto 64 Arone Gadou recortó distancias para mantener a los suyos en el partido, si bien resultó insuficiente y los galos acabaron cayendo por 2-1. EFE

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