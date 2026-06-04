Viernes, 4 de junio 2026

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FÚTBOL MUNDIAL 2025 ESPAÑA

Santiago/Chattanooga. Tras disputar ante Irak su primer partido de preparación, la selección masculina de fútbol viaja este viernes a las 10.00 horas desde Santiago de Compostela rumbo a Chattanooga, en el estado de Tennessee (EE.UU.), donde estará su cuartel general durante el Mundial 2026.

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FÚTBOL MUNDIAL 2027 (F) ESPAÑA-INGLATERRA

Palma. Las selecciones femeninas de España e Inglaterra se enfrentan este viernes en el estadio Mallorca Son Moix de Palma en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, un partido en el que el equipo de Sonia Bermúdez está obligado a ganar para seguir aspirando al primer puesto del Grupo 3 y el billete directo a Brasil.

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FÚTBOL REAL MADRID

Madrid. A dos días de que se celebren el domingo las elecciones a la presidencia del Real Madrid, los dos candidatos, Florentino Pérez y Enrique Riquelme, continúan este viernes con sus respectivas campañas de captación de apoyos.

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TENIS ROLAND GARROS

París. El alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, y el joven checo Jakub Mensik (27) pelean este viernes por un puesto en la final de Roland Garros, mientras que los italianos Flavio Cobolli y Matteo Arnaldi se miden en la segunda semifinal del torneo parisino, lo que garantiza la presencia de un tenista de su país en el partido por el título. Información de Luis Miguel Pascual.

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. Previa de la final femenina

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Bilbao/Valencia. El Valencia Basket y el Kosner Baskonia, que se impusieron al Surne Bilbao y Asisa Joventut en sus primeros partidos de las eliminatorias de cuartos de final de la Liga Endesa, al mejor de tres, tienen este viernes su primera oportunidad para sellar su pase a semifinales.

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BALONCESTO NBA

San Antonio (EE.UU.) Los San Antonio Spurs y los New York Knicks se vuelven a ver las caras, de nuevo en la ciudad texana, después de que los visitantes se impusieran por 10 puntos (95-105) en el encuentro que abrió la serie el miércoles. (02:30 del sábado). Información de Andrea Montolivo.

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BALONMANO COPA DEL REY

Alicante. La fase final de la Copa del Rey de balonmano empieza este viernes con los duelos de cuartos de final Barça-Recoletas Atlético Valladolid (13.00), Irudek Bidasoa Irún-Bathco Torrelavega (16.00), Viveros Herol Nava-Rebi Cuenca (18.30), Horneo Eon Alicante-Bada Huesca (20.45).

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MOTOCICLISMO G.P. HUNGRÍA

Redacción Deportes. Los entrenamientos libres (de 09.00 a 16.00 CET, -2 GMT) abren este viernes el Gran Premio de Hungría, octava prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, en el circuito Balaton Park.

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AUTOMOVILISMO G.P. MÓNACO F1

Redacción Deportes. Las dos primeras sesiones de entrenamientos libres inauguran este viernes en el circuito urbano del Principado el Gran Premio de Mónaco, sexta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, al que llega líder el piloto italiano Kimi Antonellik (Mercedes).

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FÚTBOL MUNDIAL 2026/SERIE PREVIA

- El Manchester City es el club con más jugadores en el Mundial 2026, con un total de 19, seguido por el Bayern Múnich, con 18; el Arsenal y el París Saint-Germain, con 16, y el Barcelona, el primer representante español en ese sentido, con 15, según reflejan las listas oficiales presentadas ante la FIFA. Por Iñaki Dufour

- Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la rampa de salida de su último Mundial, la Generación Z, encarnada por Lamine Yamal y Désiré Doué como principales exponentes, pide la palabra, dispuesta a tomar el relevo. Por Óscar Maya

- Thomas Christiansen, danés de nacimiento y con nacionalidad española, ahora también tiene pasaporte de Panamá, del que será el seleccionador en un Mundial de 2026 al que llega “con ganas de hacer historia”. Por ello, aparca su futuro hasta que acabe el Mundial, pese a saber del interés de ligas de otros países. Por Óscar Maya

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Entrenamientos libres 1 (13:30-14:30) y 2 (17:00 - 18:00) del Gran Premio de Mónaco, sexta cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito urbano del principado. (FOTO)

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BALONCESTO

- Liga Endesa. Cuartos de final. Segundos partidos (FOTO): Surne Bilbao–Valencia Basket (19.00) y Asisa Joventut–Kosner Baskonia (21.00).

. Última hora del partido UCAM Murcia–Barça (1-1)

- Final de la NBA. Segundo partido: San Antonio Spurs-New York Knicks (02:30 del sábado). Información de Andrea Montolivo. (FOTO) (VÍDEO)

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BALONMANO

- Copa del Rey. Cuartos de final: Barça-Recoletas At. Valladolid (13.00), Irudek Bidasoa Irún-Bathco Torrelavega (16.00), Viveros Herol Nava-Rebi Cuenca (18.30), Horneo Eon Alicante-Bada Huesca (20.45) .

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CICLISMO

- Giro de Italia femenino (hasta 7).

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FÚTBOL

- La selección masculina viaja desde Santiago a Chattanooga, donde estará su cuartel general durante el Mundial 2026. A las 10:00, salida desde Santiago con destino Nashville. A las 20:30 CET (13.30 local), salida del vuelo desde Nashville. A las 22:15 CET (15.15 local), llegada a Chattanooga. (FOTO) (VÍDEO)

- Fase de clasificación para el Mundial femenino de Brasil 2027: España-Inglaterra, en Palma (Son Moix) (21.00). (FOTO) (VÍDEO)

- MUNDIAL 2026. Serie previa:

. City, Bayern, Arsenal, PSG y Barça, el top cinco de clubes con más mundialistas, Por Iñaki Dufour

. Lamine Yamal, Désiré Doué… la generación Z que quiere conquistar el Mundial, por Óscar Maya

. Entrevista: Thomas Christiansen: “Con ganas de hacer historia y luego veré qué

- Previa del partido de ida de las semifinales de la promoción Castellón-Almería.

- Fase de ascenso a Segunda. Semifinales. Vuelta: Sabadell-Real Madrid Castilla (21.00).

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GOLF

- LIV Golf. Torneo en el club Valderrama, en San Roque (Cádiz) (hasta 7) (FOTO).

- Major femenino. Abierto de EE.UU., en el Riviera Golf Course de Pacific Palisades, California (hasta 7).

- DP World Tour. KLM Open, en el club The International, en Amsterdam (Países Bajos) (hasta 7).

- PGA Tour. The Memorial Tournament, en Dublin, Ohio (EEUU) (hasta 7).

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HOCKEY PATINES

- OK Liga. Semifinales (al mejor de 5). Terceros partidos: Calafell La Menorquina-HC Liceo e Igualada Rigat HC-Barça.

- OK Liga Iberdrola (F). Previa de la final por el título de la OK Liga Iberdrola en el que se miden el Vila-sana y el Fraga.

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MOTOCICLISMO

- Entrenamientos libres (09.00 a 16.00) del Gran Premio de Hungría, 8ª prueba de los Mundiales, en el circuito Balaton Park. (FOTO)

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RUGBY

- Rugby Europe Sevens masculino y femenino, en Makarska (Croacia) (y 6).

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TENIS

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7). Semifinales masculinas: Alexander Zverev (ALE)-Jakub Mensik (CZE) y Flavio Cobolli (ITA)-Matteo Arnaldi (ITA). Información de Luis Miguel Pascual (FOTO).

. Previa de la final femenina

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VOLEIBOL

- Liga Europea masculina. España-Suiza (19:30) Torrejón de Ardoz.

- Liga Europea femenina. Bosnia-España, en Goradze (Bosnia)

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