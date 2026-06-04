87-90. El UCAM Murcia fuerza el partido de desempate en un desenlace igualado

Barcelona, 4 jun (EFE).- Liderado por los 22 puntos del escolta David DeJulius y los 18 del alero Kelan Martin, el UCAM Murcia evitó la eliminación en el Palau Blaugrana al derrotar este jueves al Barça (87-90) en un final ajustado, y forzó el partido de desempate, que se disputará este sábado en el Palacio de los Deportes de Murcia.

El equipo entrenado por Sito Alonso se sobrepuso a la derrota del primer encuentro de la serie (68-91), mejoró el acierto ofensivo y limitó con su defensa al conjunto dirigido por Xavi Pascual, que fue a remolque en el marcador durante casi todo el choque, con rentas inferiores a los dos dígitos, pero nunca dejó de pelear.

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De hecho, el duelo llegó empatado al último minuto, en desenlace de muchos nervios y errores que el UCAM se llevó con dos tiros libres de Martin, decisivo con 13 puntos en el asalto final.

El Palau protestó con vehemencia la expulsión de Vesely, con tres faltas seguidas en el último minuto, y Punter y Parra, autores de 15 y 11 puntos, respectivamente, y referentes ofensivos del Barça por detrás de Shengelia (18), fallaron dos triples que habrían llevado el partido a la prórroga.

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Pronto quedó patente que el UCAM Murcia había afinado la mirilla. DeJulius, negado en el primer partido con un 3 de 11 en tiros, abrió la noche con cinco puntos, que se sumaron al triple inaugural de Radebaugh (3-8, min.2).

El equipo de Alonso conservó la renta durante el primer cuarto (18-22), gracias al acierto exterior, la chispa de Forrest desde el banquillo y el esfuerzo defensivo, mientras que el Barça, errático en el tiro, percutía en la pintura con Shengelia, primero, y Parra, después.

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El estrujón azulgrana continuó hasta que Parra, máximo anotador local al descanso con 9 puntos, empató desde la larga distancia (29-29, min.15). Se agigantó entonces DeJulius, el mejor de la primera mitad con 15 puntos, para devolver la renta a los visitantes a base de triples, asistencias y escorzos bajo el aro.

Punter, discreto hasta ese momento, irrumpió con 8 puntos seguidos para apretar el marcador al receso (40-43). Y tras la reanudación, la garra de Shengelia y la finura de Clyburn dieron la primera ventaja de la noche al Barça, forzando el tiempo muerto de Alonso (51-46, min.24).

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Cuando el cuadro catalán amenazaba con abrir brecha, reapareció DeJulius y devolvió el parcial con tres canastas y dos asistencias para los triples liberados de Nakic y Raieste (57-59, min.27).

El UCAM Murcia llegó al último cuarto con una mínima ventaja, tras un triple lejano de Radebaugh sobre la bocina (66-67), y aguantó por delante merced a los triples de Martin (70-76, min.4), pero el Barça lejos de rendirse, apretó atrás, sobrevivió con canastas de Brizuela y Shengelia, y remontó con un tiro de Punter a falta de dos minutos (85-84, min.38).

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El partido llegó empatado al último minuto, donde ganó el equipo que cometió menos errores. Forrest falló tres tiros libres, pero al Barça se le escaparon rebotes decisivos, Vesely cometió tres faltas en 24 segundos y fue expulsado, Martin anotó los tiros libres clave a 13 segundos y ni Parra ni Punter acertaron a forzar la prórroga (87-90). Todo se decidirá el sábado en Murcia.

-- Ficha técnica

87 - Barça (18+22+26): Marcos (3), Punter (15), Clyburn (8), Shengelia (18), Fall (8) -equipo inicial-, Vesely (10), Satoransky (5), Parra (11), Brizuela (7), Cale (-) y Laprovittola (-).

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90 - UCAM Murcia (22+21+24+): DeJulius (22), Radebaugh (11), Raieste (5), Nakic (9), Cate (2) -equipo inicial-, Forrest (11), Cacok (8), Falk (4), Martin (18) y Hands (-).

Árbitros: Fernando Calatrava (), Rafael Serrano () y Alberto Baena. Eliminaron por cinco faltas al local Vesely (min.40). Señalaron falta antideportiva al visitante Cacok (min.28).

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Incidencias: segundo partido de los cuartos de final de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 4.982 espectadores. EFE

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