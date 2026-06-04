Espana agencias

87-90. El UCAM Murcia fuerza el partido de desempate en un desenlace igualado

Guardar
Google icon

Barcelona, 4 jun (EFE).- Liderado por los 22 puntos del escolta David DeJulius y los 18 del alero Kelan Martin, el UCAM Murcia evitó la eliminación en el Palau Blaugrana al derrotar este jueves al Barça (87-90) en un final ajustado, y forzó el partido de desempate, que se disputará este sábado en el Palacio de los Deportes de Murcia.

El equipo entrenado por Sito Alonso se sobrepuso a la derrota del primer encuentro de la serie (68-91), mejoró el acierto ofensivo y limitó con su defensa al conjunto dirigido por Xavi Pascual, que fue a remolque en el marcador durante casi todo el choque, con rentas inferiores a los dos dígitos, pero nunca dejó de pelear.

PUBLICIDAD

De hecho, el duelo llegó empatado al último minuto, en desenlace de muchos nervios y errores que el UCAM se llevó con dos tiros libres de Martin, decisivo con 13 puntos en el asalto final.

El Palau protestó con vehemencia la expulsión de Vesely, con tres faltas seguidas en el último minuto, y Punter y Parra, autores de 15 y 11 puntos, respectivamente, y referentes ofensivos del Barça por detrás de Shengelia (18), fallaron dos triples que habrían llevado el partido a la prórroga.

PUBLICIDAD

Pronto quedó patente que el UCAM Murcia había afinado la mirilla. DeJulius, negado en el primer partido con un 3 de 11 en tiros, abrió la noche con cinco puntos, que se sumaron al triple inaugural de Radebaugh (3-8, min.2).

El equipo de Alonso conservó la renta durante el primer cuarto (18-22), gracias al acierto exterior, la chispa de Forrest desde el banquillo y el esfuerzo defensivo, mientras que el Barça, errático en el tiro, percutía en la pintura con Shengelia, primero, y Parra, después.

El estrujón azulgrana continuó hasta que Parra, máximo anotador local al descanso con 9 puntos, empató desde la larga distancia (29-29, min.15). Se agigantó entonces DeJulius, el mejor de la primera mitad con 15 puntos, para devolver la renta a los visitantes a base de triples, asistencias y escorzos bajo el aro.

Punter, discreto hasta ese momento, irrumpió con 8 puntos seguidos para apretar el marcador al receso (40-43). Y tras la reanudación, la garra de Shengelia y la finura de Clyburn dieron la primera ventaja de la noche al Barça, forzando el tiempo muerto de Alonso (51-46, min.24).

Cuando el cuadro catalán amenazaba con abrir brecha, reapareció DeJulius y devolvió el parcial con tres canastas y dos asistencias para los triples liberados de Nakic y Raieste (57-59, min.27).

El UCAM Murcia llegó al último cuarto con una mínima ventaja, tras un triple lejano de Radebaugh sobre la bocina (66-67), y aguantó por delante merced a los triples de Martin (70-76, min.4), pero el Barça lejos de rendirse, apretó atrás, sobrevivió con canastas de Brizuela y Shengelia, y remontó con un tiro de Punter a falta de dos minutos (85-84, min.38).

El partido llegó empatado al último minuto, donde ganó el equipo que cometió menos errores. Forrest falló tres tiros libres, pero al Barça se le escaparon rebotes decisivos, Vesely cometió tres faltas en 24 segundos y fue expulsado, Martin anotó los tiros libres clave a 13 segundos y ni Parra ni Punter acertaron a forzar la prórroga (87-90). Todo se decidirá el sábado en Murcia.

-- Ficha técnica

87 - Barça (18+22+26): Marcos (3), Punter (15), Clyburn (8), Shengelia (18), Fall (8) -equipo inicial-, Vesely (10), Satoransky (5), Parra (11), Brizuela (7), Cale (-) y Laprovittola (-).

90 - UCAM Murcia (22+21+24+): DeJulius (22), Radebaugh (11), Raieste (5), Nakic (9), Cate (2) -equipo inicial-, Forrest (11), Cacok (8), Falk (4), Martin (18) y Hands (-).

Árbitros: Fernando Calatrava (), Rafael Serrano () y Alberto Baena. Eliminaron por cinco faltas al local Vesely (min.40). Señalaron falta antideportiva al visitante Cacok (min.28).

Incidencias: segundo partido de los cuartos de final de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 4.982 espectadores. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del viernes 5 de junio de 2026

Infobae

Andoni Iraola, nuevo entrenador del Liverpool

Infobae

Hatton y Vincent comparten el liderato en Valderrama, con Sergio García y Puig a 2 golpes

Infobae

Casillas se incorpora al proyecto de Riquelme

Infobae

Un investigado por grabar bajo las mesas a universitarias en Jaén

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena desahuciar a un trabajador con incapacidad permanente que llevaba desde 1989 viviendo en una casa cedida por su empresa

La Justicia ordena desahuciar a un trabajador con incapacidad permanente que llevaba desde 1989 viviendo en una casa cedida por su empresa

El concejal de 25 años que presidirá las Nuevas Generaciones del PP ha cobrado 445 euros por cada hora en la que ha acudido a los Plenos

Las acusaciones populares duplican la condena que reclaman para David Sánchez tras escuchar su declaración ante la jueza

La UCO pide al juez acceso a todas las cuentas del PSOE entre 2024 y 2025 para seguir el rastro del dinero en el ‘caso Leire Díez’

Qué es Tubos Reunidos, la histórica empresa vasca que la SEPI rescató con 112,8 millones de euros y que ahora investiga la UCO en el marco del ‘caso Leire Díez’

ECONOMÍA

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

El chorizo español gusta menos a los ingleses, pero triunfa entre mexicanos y peruanos: las exportaciones bajaron un 18% en 2025

Mercadona, Inditex o El Corte Ingles: las 16 mejores empresas españolas en las que puedes trabajar, según Financial Times

Luz verde a los Presupuestos: Hacienda publica mañana la orden para tramitarlos y avanza una “inversión histórica” en vivienda

Ver el Mundial en casa sale caro: cuánto pagarás de más en tu factura de la luz durante los partidos

DEPORTES

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición

Lista de convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026: estos son los 26 elegidos por ‘Bubista’ en el primer mundial de su historia

El mercadeo de entrenadores en LaLiga: más de seis equipos cambian de técnico para la próxima temporada

Un Roland Garros no apto para los grandes: el calor hace caer a los favoritos y convierte París en el torneo de las sorpresas

Los futbolistas implicados en la estafa piramidal de OmegaPro: Vinicius Jr, Casillas, Puyol, Figo, Ronaldinho, Kaká, entre otros