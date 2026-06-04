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Para Sergio García, una jornada “complicada” le obligó a tener “mucha paciencia”

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Cádiz, 4 jun (EFE).- El español Sergio García se mostró satisfecho este jueves con su actuación en una primera jornada "realmente complicada" del LIV Golf Andalucía, disputada en el Real Club de Valderrama, que obligó a tener "mucha paciencia" por las condiciones meteorológicas.

El fuerte viento fue un factor que condicionó el desarrollo del torneo desde los primeros hoyos, incluso "pegando buenos golpes", manifestó García en rueda de prensa.

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El castellonense, que es cuarto en la clasificación general, con dos golpes bajo par, destacó que Valderrama es un campo "bastante complicado de por sí" y explicó que las intensas rachas registradas durante la vuelta aumentaron aún más la exigencia.

Sergio García, ganador cuatro veces en este campo, indicó que sufrió "dos ráfagas enormes" en los hoyos 16 y 17 en dos momentos clave de su recorrido.

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Como ejemplo de esas dificultades, explicó que en el hoyo 16 golpeó un hierro 8 desde "120 yardas" con la intención de mantener la bola baja, una decisión que, dadas las condiciones, consideró que "no tiene ningún sentido" en circunstancias normales.

El castellonense también recordó lo sucedido en el siguiente agujero, cuando afrontó un impacto de unas "215 yardas" para superar una zona de agua y pese a conectar "perfecto" un hierro 3, la bola recorrió menos distancia debido a la influencia del viento.

El golfista inglés Tyrrell Hatton y el zimbabuense Scott Vincent comparten el liderato del LIV Golf Andalucía tras la primera jornada disputada este jueves en el Real Club Valderrama, después de firmar sendas tarjetas de 67 golpes, cuatro bajo par. EFE

jsb/ism

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