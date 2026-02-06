Espana agencias

Las bolsas europeas siguen recogiendo beneficios presas de una fuerte volatilidad

Guardar

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Las bolsas europeas siguen recogiendo beneficios tras las fuertes subidas acumuladas y ante los diversos riesgos geopolíticos, la caída de los metales preciosos, y el desplome ayer del bitcóin, que hoy se recupera, lo que provoca una gran volatilidad.

Las bolsas europeas han abierto con caídas, salvo Fránfort, siguiendo el rumbo de las últimas sesiones, en las que las tecnológicas sufren fuertes caídas al igual que los metales preciosos y el bitcóin se desplomó mientras el BCE mantiene los tipos en el 2 %, en una sesión en la que se centrarán en los datos comerciales de Alemania y Francia.

En la apertura del mercado, con el euro apreciándose frente al dólar un leve 0,12 %; y cambiándose a 1,179 unidades, solamente Fráncfort sube el 0,28 %, mientras que Milán se deja el 0,55 %; Londres, el 0,53 %; Madrid, el 0,33 %; París, el 0,29 %; y el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, un 0,02 %

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró este viernes al alza, un 0,81 %, impulsado por la confianza de los inversores extranjeros en la continuidad de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, como mandataria tras las elecciones generales anticipadas del domingo; mientras el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 0,25 %; el parqué de Shenzhen perdió el 0,33 %; y el Hang Seng, a falta del cierre, cede el 1,24 %.

Los futuros de Wall Street avanzan ligeras caídas del 0,56 % para el Nasdaq, del 0,31 % para el S&P 500, y del 0,15 % para el Dow Jones de Industriales, tras terminar ayer con caídas del 1,59 %; del 1,23 %; y del 1,20 %, respectivamente.

Las acciones de Amazon cayeron ayer un 9 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street después de que la compañía informara de un aumento del beneficio neto de un 31 % en términos interanuales pero decepcionara a los inversores con su pronóstico de gastos de capital para este año. A esta hora, los futuros de la compañía dan una caída de cerca del 4,5 %.

En EE.UU., la Universidad de Michigan dará a conocer la lectura preliminar del mes de febrero de su índice de confianza de los consumidores en este país, y el consenso de analistas espera que este indicadador adelantado de actividad baje ligeramente con relación a su lectura final de enero, manteniéndose en niveles históricamente deprimidos.

En Europa, este viernes se publican los datos del comercio exterior de 2025 en Alemania y Francia, y en España, la producción industrial, que creció un 1,3 % en el conjunto del año 2025 tras aumentar un 2,8 % en diciembre con respecto al mismo mes de 2024, una tasa seis décimas superior a la de noviembre, debido principalmente al buen comportamiento de los bienes de consumo no duradero.

Además, continúa la publicación este viernes de los resultados empresariales, en España, el Banco Sabadell en su primer resultado anual tras la fallida opa del BBVA, ha comunicado este viernes un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8 % menos respecto al año anterior, tras ver reducido el margen de intereses.

Asimismo, los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron en conjunto 34.000 millones en 2025, un 7 % más que un año antes, con lo que lograron un nuevo récord, gracias al tirón del negocio en España y la diversificación geográfica.

En cuanto a los metales preciosos, el precio del oro cede un 0,77 %, y la onza continúa por debajo de los 5.000 dólares, en 4.851,8; mientras que la plata con una caída del 6,72 %, se encuentra en 71,61 dólares.

En el caso del petróleo, el Brent recupera más de un 1% y vuelve sobre los 68 dólares porque el mercado vuelve a poner prima de riesgo geopolítico sobre Irán ante la falta de acuerdo en las negociaciones; mientras que el Texas de EE.UU., sube un 1,22 %, hasta los 64,06 dólares antes de la apertura oficial del mercado.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 2,820 %, mientras que el español desciende hasta el 3,206 %.

El bitcóin tras el desplome de ayer en el que con una caída del 12 % llegó al entorno de los 63.400 dólares, se recupera y sube el 2,73 %, situándose en 64.804,5 dólares. EFECOM

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026

Infobae

El exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, saldrá de prisión de lunes a viernes

Infobae

Los perros, 'doctores' de cuatro patas que cambian la rutina hospitalaria de los niños

Infobae

Viernes 6 de febrero de 2026

Infobae

La producción industrial sube un 1,3 % en 2025 tras aumentar casi un 3 % en diciembre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre consigue dejar de

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “La avería más temida, generalmente, suele ser la junta de culata”

La Comunidad de Madrid pagará hasta 169 euros por una resonancia: 264.000 pacientes tendrán que trasladarse 50 kilómetros para que se las hagan

El tira y afloja de PP y Vox en Aragón: un divorcio condenado a la reconciliación tras el 8F

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager