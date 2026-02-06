El mercado global de flores factura hasta 33.000 millones de euros en 2025, según estudio

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El mercado global de las flores facturó entre 31.000 y 39.000 millones de dólares en 2025 (entre 26.200 y 33.000 millones de euros al cambio actual), según las estimaciones de un estudio publicado este viernes por OBS Business School.

España ocupa el puesto 13 de la lista de los mayores exportadores de un sector que mantiene unos márgenes "muy pequeños" y representa "uno de los motores de empleo más intensivos en mano de obra del campo", de acuerdo con el informe "Analizando el Futuro de la Industria Floral".

Países Bajos se sitúa a la cabeza en la lista de los mayores exportadores de flor en valor, seguida de Colombia, Ecuador y Kenia, mientras que España ocupa el puesto 13, por delante de Alemania.

De acuerdo a sus datos, la compra de flores por parte de hombres ha crecido un 22 % en el último año; además, entre los hombres "millennials" (nacidos entre 1981 y 1995) la floricultura se está posiciona como un oficio con "prestigio", ha precisado el documento.

"En los últimos años se ha producido una desgenerización", ha explicado el informe, puesto que "históricamente la flor era un símbolo de feminidad" o servía como una "herramienta de conquista".

A nivel comercial, el futuro del comercio floral digital "parece orientarse hacia modelos más híbridos y realistas"; de este modo, el camino hacia la rentabilidad pasa por "equilibrar la ambición cultural con una escala asumible".

El documento sitúa a la inteligencia artificial (IA) como parte del futuro del sector, puesto que se convertirá en la "herramienta definitiva" para resolver la crisis de rentabilidad del producto perecedero".

Así, el comercio electrónico evolucionará, según OBS, hacia estructuras que utilizan la IA predictiva para sincronizar la demanda en tiempo real con la producción local, lo que "optimizará" las rutas de entrega para "garantizar la frescura". EFECOM