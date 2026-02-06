Espana agencias

El corte de la R4 entre Martorell y L'Hospitalet complica aún más la movilidad en Rodalies

Barcelona, 6 feb (EFECOM).- Rodalies afronta otro día con una decena de tramos cortados y con una nueva incidencia que paralizó anoche la R4 entre Martorell y L'Hospitalet de Llobregat, lo que complica aún más la movilidad y obliga a los viajeros a cubrir ese tramo con otros medios de transporte.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha explicado a primera hora de este viernes en un encuentro con los medios en la estación de Sants de Barcelona que Adif está trabajando en ese punto de la vía, donde ayer cedió un terraplén de unas obras, y que por el momento no hay previsión de cuándo volverá a estar operativa.

Renfe deriva a los usuarios de esa línea a cubrir el tramo afectado por el último corte con otros medios de transporte como metro, tranvía, FFGG o autobuses de la Generalitat.

Carmona ha dado las gracias a los operadores de esos medios por la colaboración para facilitar la movilidad de los pasajeros ante esta nueva incidencia y ha explicado que, aunque disponen de un retén de autobuses para cubrir el tramo por carretera en caso de que sea necesario, consideran que la forma más eficiente es utilizar esos medios.

Adif está trabajando para reforzar la parte de las obras dañadas al ceder el terraplén, que Carmona ha asegurado que no afectó la estabilidad de la vía, aunque por precaución se decidió interrumpir la circulación.

"En el momento en que se acaben esas obras y se cumplan los protocolos habituales de seguridad se retomará el servicio, pero aún no tenemos hora para volver a la normalidad", ha dicho Carmona, que ha asegurado que en los tramos de la red de cercanías en funcionamiento los trenes circulan esta mañana según lo previsto. EFECOM

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

