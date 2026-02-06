Espana agencias

Alfon: "La forma de jugar de Marcelino me viene muy bien"

Vila-real (Castellón), 6 feb (EFE).- El extremo Alfonso González 'Alfon' señaló durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal que la forma de jugar que tiene el entrenador del conjunto castellonense, Marcelino García, le viene "muy bien" a sus características de juego.

"Creo que la forma de jugar de Marcelino que me viene muy bien, cerca del área y muchas llegadas", apuntó el futbolista que llega cedido por el Sevilla con una opción de compra no obligatoria.

"Quería agradecer a Fernando y los dirigentes del club, estoy súper agradecido, muy feliz, con una ilusión tremenda, con ganas de recuperarme y estar en el terreno de juego ayudando a mis compañeros. Pusieron todo de su parte para que estuviera aquí, lo que me hizo tomar una decisión muy rápido e intentando ayudar desde ya", añadió.

Preguntado por la competencia que se va a encontrar con Alberto Moleiro, explicó que "vengo a ayudar al equipo, Alberto es un gran jugador, él tiene sus características, yo las mías, eso nos va a ayudar. Mis características son de ir hacia portería, soy rápido, puedo ayudar mucho al equipo".

El futbolista comentó que "me ha costado mucho llegar a Primera, cada uno tiene su carrera, tuve que salir a muchos sitios, pero al final el Villarreal es un grandísimo club.Lo primordial es recuperarme bien, ganarme mis oportunidades y ayudar al equipo. Sé que tenemos un gran equipo", finalizó.

En la presentación, el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, apuntó que "Alfon viene del Sevilla, ha tenido la temporada con alguna lesión, y aún sigue, pero nos va a dar mucho en los últimos partidos. El año pasado hizo un temporadón con el Celta y estamos seguros que va a ser una aportación. Como está a gusto a ver si luego podemos prologar mucho más tiempo", indicó en referencia a su contrato de cesión.

El dirigente señaló en el acto en el que también se presentó al joven estadounidense Alex Freeman que "se trata de alternar, de tener jugadores más hechos. Tenemos jugadores que llevan muchos años y hacemos apuestas de jóvenes que creemos que nos pueden aportar ya y a largo plazo. Alfon es un jugador más hecho, hizo una gran temporada, hay que compensar plantilla con jóvenes y veteranos", subrayó. EFE

