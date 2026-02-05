Espana agencias

Rodríguez, sobre Salazar y el alcalde de Móstoles: "Que cambien los presuntos acosadores no me hace cambiar de opinión"

La ministra Isabel Rodríguez confirma su respaldo a cualquier denunciante de comportamientos indebidos, subrayando que independientemente de las personas implicadas mantendrá su postura, además de recalcar la importancia del respeto a las garantías democráticas en todos los procedimientos

Durante una visita a un conjunto de viviendas protegidas en Aranjuez, Isabel Rodríguez fue consultada por representantes de la prensa acerca del testimonio de Paco Salazar, exasesor de Moncloa, ante el Senado; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana afirmó que no había tenido la oportunidad de seguir su comparecencia, pero dejó claro que su posición frente a los casos de acoso sexual no varía en función de los implicados. Ese mismo jueves, Rodríguez reiteró que, “aunque cambien los presuntos agresores, mi opinión sobre estos hechos es la misma”, situando como elemento central de su declaración el respaldo a las denunciantes y la importancia de no condicionar la respuesta institucional ante estos hechos a la identidad de los señalados.

Según informó Europa Press, Isabel Rodríguez abordó expresamente el caso que involucra al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, perteneciente al Partido Popular. Interpelada sobre la investigación por supuestos episodios de acoso sexual y laboral que pesan sobre el regidor, la ministra aseguró que su apoyo se dirige “siempre” a las mujeres que denuncian estas situaciones. Rodríguez destacó: “Yo estaré siempre del lado de las mujeres que puedan estar sufriendo este tipo de actos. No me planteo ninguna duda sobre cuando alguna de ellas plantea estas denuncias”. El medio también recogió el énfasis puesto por Rodríguez en el respeto absoluto a “todas las garantías de democracia” que deben guiar los procesos posteriores a las denuncias por acoso.

Tras su intervención sobre el caso de Móstoles, Rodríguez fue interrogada sobre el exasesor Paco Salazar. La ministra precisó que no pudo seguir en directo la declaración de Salazar ante el Senado, pero insistió en que su opinión permanece firme independientemente de los nombres vinculados a cada investigación, recordando que cambiar los presuntos responsables no implica una modificación de su postura sobre el apoyo a la víctima y la denuncia de estos comportamientos.

Tal como publicó Europa Press, la ministra remarcó la necesidad de que las garantías democráticas prevalezcan en todos los procedimientos relacionados con denuncias de acoso, subrayando el equilibrio entre el apoyo institucional a las víctimas y el respeto a los derechos de todos los involucrados. Rodríguez apuntó que cualquier actuación debe regirse por la “presunción de inocencia”, además del acompañamiento y la escucha activa a quienes presentan quejas por presuntos comportamientos indebidos.

Europa Press detalló que la visita de Rodríguez a Aranjuez mantenía una agenda centrada en la vivienda protegida. No obstante, los recientes casos públicos de denuncias por acoso llevaron a la ministra a posicionarse sobre el debate actual. Su intervención, en declaraciones recogidas por el medio, reforzó el compromiso de su departamento y del Gobierno en el apoyo a la lucha contra el acoso sexual y laboral en el ámbito público.

Las manifestaciones de Rodríguez se producen en un momento en el que diversas instituciones españolas enfrentan críticas por la gestión y seguimiento de denuncias de acoso, destacando la relevancia de garantizar tanto el acompañamiento a las denunciantes como el cumplimiento de los procedimientos legales. Según consignó Europa Press, la ministra enfatizó la necesidad de cuidar las formalidades democráticas en la tramitación de estos casos, sin descuidar el papel fundamental que ocupa el respaldo institucional a las víctimas, sin variar el enfoque por la identidad de los presuntos responsables.

La ministra transmitió, según reportó el medio, una postura de cercanía y apoyo a todas las víctimas que se atrevan a denunciar situaciones de acoso, señalando que no alberga dudas ante la presentación de este tipo de quejas. Rodríguez relacionó esta actitud con el deber de quienes ocupan cargos públicos de mostrar sensibilidad y compromiso frente a conductas que puedan constituir acoso sexual o laboral, insistiendo en el carácter invariable de su postura ante distintos casos e interlocutores.

Por último, Europa Press resaltó que la ministra reiteró la importancia de preservar todos los principios democráticos, especialmente en contextos que requieren una evaluación minuciosa de los hechos y una actuación institucional responsable.

