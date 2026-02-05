Redondo contrapone la reacción del PSOE al caso Salazar con la "actitud cínica" del PP al del alcalde de Móstoles

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha contrapuesto este jueves la reacción "inmediata" del PSOE al caso Salazar con la "actitud cínica" del PP al de presunto acoso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, a una edil de esta localidad madrileña, al considerar que la han "revictimizado y apartado". "Están magnificando la paja en el ojo ajeno pero son incapaces de ver la viga en el propio", ha ilustrado sobre la posición de los 'populares'.

En declaraciones a los medios en Gandia (Valencia), Redondo ha comparado el caso de Paco Salazar --exasesor de Pedro Sánchez y exdirigente socialista denunciado en el PSOE por casos de acoso sexual y actitudes machistas en la Moncloa, que ha comparecido este jueves en el Senado para asegurar que nadie de la dirección del partido le pidió que dimitiera-- con el del alcalde de Móstoles --ante la información de 'El País' de que el PP de la Comunidad de Madrid presionó a una concejala del PP en la localidad para que no hiciera público el acoso que aseguraba estar sufriendo por parte del primer edil y que elevó al seno del partido--.

Tras recordar la presunción de inocencia y que "no hay ningún partido inmune al machismo", la ministra ha defendido que "lo importante es cómo se reacciona": "Y ahí la diferencia es clara. En el Partido Socialista se reaccionó de forma inmediata".

Respecto a Salazar, ha subrayado que el PSOE "desde luego cree en la víctima y la acompaña en la medida de lo posible" y puso en marcha protocolos internos tras este caso que, aunque no se han "podido actualizar al cien por cien, desde luego se han aplicado". "Y fue apartado en el mismo momento en el que se supo de esta noticia al más alto nivel", ha recalcado.

"AL ACOSO SEXUAL LE SIGUE UN ACOSO LABORAL"

Por contra, la titular de Igualdad ha acusado al PP de "revictimizar y apartar a la víctima" del presunto acoso por parte del alcalde de Móstoles para "hacer que ella tenga que renunciar a seguir manteniéndose en política": "A ese acoso sexual le siguió un acoso laboral".

"Creo que está clara la forma de actuar y la forma de responder ante casos, lamentablemente, de machismo, que nos los vamos a encontrar en cualquier entidad, en cualquier asociación, en cualquier partido político, lamentablemente", ha insistido.

Preguntada por las presiones que habría realizado el PP a la concejala de Móstoles, Redondo ha asegurado que es una "actitud cínica del Partido Popular, especialmente el de Móstoles y el de Madrid, pero también coherente", a su juicio, con la postura de esta formación en los últimos años.

"Desde el caso Nevenka, la actitud del PP siempre ha sido la misma. Se produce un acoso sexual y después un acoso laboral para, al final, revictimizar a la mujer agredida y acosada y sacarla de la vida publica, hacer que renuncie. Lo vimos en Ponferrada y ahora lo vemos en las mismas circunstancias 25 años después. Por desgracia, es coherente y el PP no se ha movido ni un ápice", ha aseverado.