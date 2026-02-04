Espana agencias

Piden 14 años de prisión para un hombre por intentar cortar el cuello a un desconocido en Llanes en 2024

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 14 años de prisión por intento de asesinato, con alevosía, para un procesado por cortar el cuello a un desconocido en Villahormes, Llanes, en junio de 2024 sin motivo alguno ni ninguna discusión previa. La vista oral está señalada para este jueves, 5 de febrero, a las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 14.45 horas del día 19 de junio del 2024, el procesado, nacional de la República de Croacia, en situación regular en España, se hallaba en un establecimiento en la localidad de Villahormes- Llanes, realizando tareas de mantenimiento a cambio de alojamiento y comida, acogido por el dueño del mismo. En un momento dado, acudió al local la víctima, de 71 años, preguntando si el bar estaba abierto, a lo que el dueño le respondió que estaba cerrado por vacaciones, por lo que el hombre decidió quedarse sentado en uno de los bancos que se encuentran en el exterior del negocio.

A continuación, sin discusión previa ni motivo alguno, el procesado, llevando en la mano un cuchillo de 18,5 centímetros de hoja que había cogido del interior de la cocina, se acercó de modo repentino y sorpresivo a la víctima, y con intención de acabar con su vida, le realizó por delante un corte en el cuello. El procesado se introdujo en el interior del establecimiento por la puerta principal y, ya dentro, dijo: "He matado a un hombre".

La víctima quedó tendida en el suelo, sangrando abundantemente por el cuello, y fue auxiliada por diferentes personas los que estaban presentes en el lugar, que usaron varios trapos para taponar la herida. A consecuencia de estos hechos, el herido fue trasladado al Hospital de Arriondas, donde se le realizó una traqueotomía de urgencia, y derivado al HUCA, al existir riesgo inminente para su vida. La herida afectó a varias venas yugulares anteriores. Provocó una hemorragia profusa que no cedía y que podía haber llegado a ser letal. Además, afectó a la pared interior de la tráquea, lesión potencialmente letal.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa, de los artículos 139, apartado 1, y 16.1 del Código Penal. Y solicita que se condene al procesado a 14 años de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Asimismo, la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros del denunciante, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar en que se encuentre y de comunicación con el mismo por cualquier medio, todo ello durante 15 años.

En concepto de responsabilidad civil, el procesado indemnizará a la víctima con un total de 16.316.74 euros y al Sespa, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por la atención médica prestada en los hospitales de Arriondas y HUCA.

