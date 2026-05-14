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El voto por correo mantiene las cifras de las anteriores autonómicas con 163.510 admitidos

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Sevilla, 14 may (EFE).- Correos ha admitido 163.510 votos por correo para las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo domingo, un número similar a la cifra total de los admitidos en los anteriores comicios autonómicos celebrados en esta comunidad el 19 de junio de 2022.

Sevilla, con 38.421, y Málaga, con 28.420, son las provincias de destino que aglutinan el mayor número de votos por correo admitidos, seguidas de Granada (20.430), Cádiz (18.882), Jaén (17.715), Córdoba (15.700), Almería (12.984) y Huelva (10.958).

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Correos ha informado este jueves de que se han admitido 178.541 solicitudes de voto por correo y que los votos finalmente emitidos representan el 91,58 % de las peticiones admitidas, una ratio de conversión también similar a la registrada en el anterior proceso electoral autonómico celebrado en Andalucía.

Entre los datos más destacados la entidad postal ha detallado que hizo una apertura extraordinaria el 7 de mayo en las oficinas de Dos Hermanas (Sevilla) y Vejer de la Frontera (Cádiz), que celebraban su festivo local coincidiendo con el último día en que se podía solicitar el voto por correo, antes de la ampliación del plazo acordada por la Junta Electoral Central hasta el 8 de mayo a las 14:00 horas.

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También Correos ha abierto de forma extraordinaria en la localidad de Tocina (Sevilla) el 13 de mayo, festivo local y último día para el depósito del voto por correo.

Para la jornada electoral del 17 de mayo, Correos tiene encomendada la misión de entregar los votos cursados por correo en las mesas electorales y establecerá un despliegue logístico especial, integrado por 1.557 profesionales, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, y movilizará más de 1.100 vehículos de su flota para el correcto desarrollo de su misión.

Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de personal de la empresa postal pública entregará los votos en custodia en las 10.403 mesas electorales distribuidas en los 3.756 locales electorales de los 785 municipios de Andalucía.

Otro grupo de empleados hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada.

Por último, otro equipo recogerá el denominado 'tercer sobre', con una copia del resultado del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales de Andalucía. EFE

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EFE

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