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La Armada recuerda en Hondarribia (Guipúzcoa) al cabo Juan Flores Villar en el 42 aniversario de su asesinato

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La Armada ha celebrado este jueves un acto de homenaje por el 42 aniversario del asesinato del cabo Juan Flores Villar por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en la localidad guipuzcoana de Hondarribia.

El acto de homenaje ha tenido lugar frente a la Ayudantía Naval de la localidad guipuzcoana, y ha estado presidido por el Comandante Naval de San Sebastián, David Mínguez Carralero, con la asistencia de autoridades civiles y militares del ámbito provincial, representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo, amigos y familiares.

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Así, han tomado parte en el acto en memoria del cabo, en la que se ha llevado a cabo una ofrenda floral en la placa colocada en el paseo, la subdelegada del Gobierno en Guipúzcoa, Noemí López, el alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, representantes de los grupos municipales Abotsanitz, PNV y PSE-EE, así como autoridades militares, de la Ertzaintza y de la Guardia Civil.

Juan Flores Villar, de 20 años y natural de Cataluña, fue asesinado durante la madrugada del 14 de mayo de 1984 en un atentado contra una lancha de vigilancia portuaria de la Armada Española anclada en la desembocadura del río Bidasoa.

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La bomba, con seis kilos de explosivos, provocó el hundimiento de la embarcación y la muerte del cabo. Su compañero, el marinero Antonio Martínez Abella, consiguió salvarse al saltar al agua y llegar a la orilla a nado.

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