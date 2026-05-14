14 autonomías anuncian acciones judiciales para exigir que se cumpla la norma sobre lobo

Valladolid, 14 may (EFE).- Catorce autonomías han anunciado este jueves acciones judiciales para exigir al Gobierno que cumpla la normativa nacional y europea sobre conservación del lobo.

En un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha incidido en que las comunidades denuncian, en una comunicación conjunta, que el ministerio sigue sin remitir a Europa un informe obligatorio sobre el estado de conservación de especies como el lobo ibérico, lo que ya ha provocado la apertura de un procedimiento sancionador contra España.

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Las comunidades que secundan esa vía judicial son Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Castilla y León ha recordado que en julio de 2025 finalizó el plazo que tenía el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para remitir a la Comisión Europea los informes sexenales sobre el estado de conservación de distintas especies de interés comunitario, entre ellas, el lobo ibérico.

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Esa obligación se recoge en la Directiva Hábitats de 1992 y su incumplimiento ha provocado que la Comisión Europea haya iniciado un procedimiento sancionador contra España por no haber enviado dicho informe en plazo.

Para poder aprobar y remitir ese informe es necesaria la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que corresponde convocar al ministerio, y que sigue sin convocarse.

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Ante esa situación, las comunidades autónomas iniciarán nuevas acciones judiciales contra el ministerio por incumplir tanto la normativa española como la europea.EFE