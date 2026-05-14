El positivo español de hantavirus sigue estable y "con mejoría de sus síntomas"

Madrid, 14 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado este jueves, "con todas las cautelas", que el único español que hasta ahora ha dado positivo en hantavirus, uno de los 14 pasajeros del MV Hondius aislado en el Gómez Ulla, "hoy esté mejor", estable y "con una mejoría de sus síntomas".

"Hasta ahora todo son buenas noticias", ha valorado en una rueda de prensa tras participar en la XVII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Salud, en la que ha actualizado los últimos datos sobre los contactos y el caso de hantavirus vinculados a este brote.

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La situación es muy similar a la de ayer y que compartieron ya los ministros europeos del ramo durante una reunión que celebraron por la tarde; la situación que más preocupa es la de la ciudadana francesa que "está en una situación más compleja, más complicada" en una unidad de cuidados intensivos de Francia.

Mientras, el caso español, un pasajero de 70 años que empezó a desarrollar sintomatología el pasado lunes, "desde ayer ha tenido una mejoría de los síntomas y esperamos que siga mejorando". "Está estable y con una mejoría de sus síntomas", ha reiterado pero "con todas las cautelas que como siempre tenemos que tener en este tipo de evaluaciones".

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De los otros 13 cruceristas que guardan cuarentena en el Gómez Ulla "no hay ninguna novedad clínica", siguen negativos y sin síntomas.

La cuarentena de estos contactos, así como las mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron avión con una de las fallecidas, podrá prologarse hasta un máximo de 42 días; los primeros 28, será hospitalaria, pero después se planteará "si eso se puede transformar en una cuarentena domiciliaria, siempre y cuando todas y cada una de las pruebas vayan dando negativas.

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Respecto a las críticas del Gobierno canario porque no se hagan PCR en otro sitio que no sea el Centro Nacional de Microbiología cuando el archipiélago cuenta con el suyo, Mónica García ha lamentado un nuevo episodio de "desinformación" porque el CNM es el único laboratorio que a día de hoy está acreditado "para dar garantías" de estas pruebas.

Haber hecho lo que dice el Ejecutivo canario habría supuesto "haber dejado a las personas esperando 24 horas en Canarias, lo cual contradice la voluntad del Gobierno canario de que estuviera la gente el menor tiempo posible allí", ha criticado.

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Además, haber esperado el resultado de una PCR de un laboratorio que "no estaba garantizado y acreditado" habría acarreado perder "un tiempo de oro que nos ha servido para tratar a los pacientes donde tenían que ser tratados".

También se habría traducido en que "la mujer francesa se hubiera puesto mala en suelo canario o que el paciente español que luego dio positivo, empezó a tener síntomas, se hubiera puesto malo en suelo canario".

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"El protocolo era muy claro: del barco se hacía una evacuación rápida y eficaz a cada uno de los países y cada una de las personas iba a seguir el protocolo establecido por las autoridades internacionales y luego cada uno de los países aislaría o cuarentenaría o trataría a las personas en función de su sintomatología y de su evaluación", ha zanjado.

Por ello, ha vuelto a apelar a "no desviar el foco" porque ese protocolo se hizo con todas las autoridades internacionales, en la OMS, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y expertos epidemiólogos de toda Europa. EFE

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