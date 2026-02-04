Espana agencias

EH Bildu defiende dar "carácter permanente" al escudo social ante las decenas de miles de familias vulnerables

El parlamentario de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Oskar Matute, ha defendido la posibilidad de dar "carácter estructural o permanente" al escudo social, ante las decenas de miles de familias "en situación de vulnerabilidad", de ellas 60.000 que "pueden ir a la calle por no pagar el alquiler". Además, ha afirmado que una posición "más preminente" de EH Bildu sobre el PNV en las urnas puede obligar al PSE-EE a una reflexión sobre sus pactos.

Entrevistado en la cadena SER, Matute ha señalado, sobre el escudo social, que "junto con el precio de la vivienda y otras cuestiones, cada vez haya más gente que vive en el alambre", ya que 60.000 familias "se pueden ir a la calle porque no pueden pagar el alquiler", pero "no porque no deseen hacerlo, sino porque no pueden pagar el alquiler".

"Yo creo que es un drama social de envergadura, y al que sinceramente creo que cualquier fuerza política, sea del arco ideológico que sea, le debe prestar atención. Una vez que no te sustraes a esa realidad con un mínimo de o un ápice de humanidad, tienes que pensar que tu estancia en política tiene que servir para solucionar problemas de gente que tienen menos recursos y menos posibilidades y capacidades para hacer frente a una realidad tan dura", ha añadido.

Tal como ha subrayado, el decreto que se sometió a votación la semana pasada y que no salió adelante porque no obtuvo la mayoría de votos, "era exactamente el mismo" que contó con el voto afirmativo del PNV y de Junts el año pasado, que fue lo que negoció EH Bildu en diciembre con el Gobierno.

"Nosotros estamos en política para intentar dignificar la vida de la gente, para no dejar a nadie atrás, para que la gente vulnerable encuentre protección y cobijo con las mismas garantías que la encuentra cualquiera que tiene más recursos", ha manifestado.

A su juicio, la política que se hace y que se puede hacer con la aritmética que hay en el Congreso de los Diputados en la actualidad "no es ni de lejos la política en términos de ambición la política que le gustaría hacer de EH Bildu, porque considera que "hay que ir muchísimo más allá".

"Sabemos que el problema de la vivienda es un problema que necesita de muchísimas medidas en muchos frentes, donde probablemente ninguna es excluyente, pero donde todas son necesarias acelerarlas", ha indicado.

Según ha explicado, "no se trata de que la persona que alquila un piso tenga que soportar el gasto de tener a gente en ese piso sin que le paguen", porque para eso "está ese fondo de compensación y eso es lo que hay que hacer, que sea efectivo".

