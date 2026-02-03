Marlaska nombra a la comisaria principal Almudena Tudanca nueva subdirectora del Gabinete Técnico de la Policía

La nueva subdirectora general del Gabinete Técnico de la Policía Nacional cuenta con formación en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y un máster en Informática Aplicada por la Fundación Alfonso Martín Escudero, además de una extensa trayectoria en posiciones clave dentro de la estructura policial española e internacional. Este perfil profesional refleja la diversidad de su formación académica y su experiencia acumulada en diversos entornos, antecedentes que confluyen ahora en su reciente designación para fortalecer la reorganización interna de la institución policial. Según informó la Policía Nacional en un comunicado de prensa recogido por los principales medios, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido nombrar a la comisaria principal Almudena Tudanca de Francisco como nueva subdirectora general del Gabinete Técnico, tras la propuesta presentada por el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo.

Hasta su nombramiento, Almudena Tudanca ocupaba el cargo de subdirectora general de Cooperación Policial Internacional en la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio del Interior, un puesto estratégico para la coordinación y la colaboración transnacional en materia de seguridad. La orden de relevo se enmarca en un escenario donde la Policía Nacional enfrenta importantes procesos de actualización y reorganización interna, aspectos destacados por los responsables de la institución.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional, la nueva subdirectora inició su carrera profesional en la escala ejecutiva del cuerpo en 1996. Su primer destino se situó en la Jefatura Superior de Cataluña, dentro de la Unidad Territorial Antiterrorista de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Posteriormente, accedió a la Comisaría General de Extranjería y Documentación, ampliando así su campo de acción y preparación en materia de inmigración y gestión documental.

El medio policial especificó que, en 1999, Tudanca asumió la función de primer oficial en Europol, específicamente dentro de la Inmigración-Unidad de Crimen Organizado, con base en La Haya. Este destino internacional consolidó sus competencias y proyección más allá del ámbito nacional, potenciando su perfil para futuras posiciones de relevancia en organismos multilaterales.

La trayectoria de Tudanca continuó en la Comisaría General de Policía Judicial hasta el año 2006. En ese periodo, ocupó distintos puestos de responsabilidad, contribuyendo al impulso de investigaciones y operaciones estratégicas dentro del marco de la seguridad pública. Ese mismo año, fue designada jefa de área en la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería de la Secretaría de Estado de Seguridad, lo que supuso un paso adelante en su asentamiento en labores de cooperación y coordinación internacional. En 2008, ascendió al rango de inspectora jefa, ampliando sus funciones y responsabilidades dentro del organigrama.

Tres años después, en 2011, fue nombrada agregada de Interior en la Embajada de España en Países Bajos. Esta posición diplomática implicó la representación de los intereses del Ministerio del Interior español en relaciones bilaterales y multilaterales en materia de seguridad, crimen organizado y cooperación policial. Posteriormente, en 2015, se responsabilizó de la Sección Operativa de la Brigada de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Policía Judicial, integrando equipos de intervención y apoyo en operaciones nacionales.

Según consignó la Policía Nacional, en 2020 Tudanca retornó al Ministerio del Interior como vocal asesora del gabinete del propio ministro, participando en la definición de estrategias y políticas en seguridad interior. Desde 2021, ha desempeñado el cargo de subdirectora general de Cooperación Policial Internacional, consolidando su perfil en materia de interlocución y alianzas con organismos de seguridad de otros países y organizaciones internacionales.

El nombramiento de Almudena Tudanca de Francisco responde a un contexto de renovación en puestos directivos y opera en consonancia con los movimientos de actualización previstos por el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional. Según detallaron fuentes policiales, su experiencia en destinos nacionales e internacionales y la confianza depositada por las autoridades ministeriales fundamentan esta decisión organizativa.