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Curro Vázquez descubre su azulejo en Las Ventas que le reconoce como "torero de Madrid"

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Madrid, 15 may (EFE).- El matador de toros retirado Curro Vázquez, que hace pocas fechas recogió en el Senado el Premio Nacional de Tauromaquia 2026, ha descubierto este viernes un azulejo en su honor en la plaza de toros de Las Ventas, que reconoce toda su trayectoria y le confiere el título honorífico de "torero de Madrid".

"Torero de toreros, estandarte de torería y clasicismo, torero de Madrid", reza en la leyenda del mosaico que desde hoy puede contemplarse en los bajos del tendido 1 de la Monumental madrileña, según informa el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, impulsor de este homenaje, en una nota de prensa.

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"Su imagen se une así a otras figuras que también adornan esta galería permanente, como las de Dámaso González, Andrés Hernando o José María Manzanares (padre). Un reconocimiento en una de las plazas de toros más importantes del mundo, donde el torero de linares ha sumado más de 80 paseíllos", señala la nota.

Antes de este homenaje, el aula cultural Antonio Bienvenida del coso madrileño ha celebrado un coloquio que ha girado en torno a la carrera del veterano torero de Linares (Jaén), de 75 años, en el que han estado presentes numerosas personalidades taurinas como el ganadero Victorino Martín o toreros como Roberto Domínguez, el Soro, Pepín Liria, Fernando Cepeda, El Capea, Sergio Aguilar, Javier Cortés, Álvaro Burdiel o Amor Rodríguez.

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También el empresario de Las Ventas, Rafael García Garrido, familiares como su mujer, Pati Dominguín, sus hijos, algunos de sus nietos y su hermano Antonio Vázquez, y amigos como Tomás Páramo o el cineasta Agustín Díaz Yanes, además de representantes políticos como la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, o el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

Precisamente el consejero madrileño, que ha clausurado el acto, le ha hecho entrega al homenajeado de la cabeza del novillo que toreó el pasado 12 de octubre en Las Ventas y que le ha hecho acreedor, además de por otros méritos, de la concesión del Premio Nacional de Tauromaquia 2026. EFE

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