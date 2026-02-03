La matriculaciones de autocaravanas y 'campers' crecen un 40,5 % en enero

Madrid, 3 feb (EFECOM).- Las matriculaciones de autocaravanas y 'campers' nuevas alcanzaron las 506 unidades en enero, un 40,5 % más respecto al mismo mes de 2025, según los datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

En el segmento de las caravanas, las matriculaciones aumentaron un 10,3 % en enero en tasa interanual, hasta 64 unidades; en tanto que las 'urban van' se mantuvieron estables, con 46 unidades vendidas.

Asimismo, las matriculaciones de autocaravanas y 'campers' usados continuaron su línea ascendente, con 1.627 unidades, lo que supone una subida del 3,2 % debido a la aplicación de un fin de serie.

En cambio, las matriculaciones de caravanas usadas descendieron hasta 367 unidades, 17 menos que en enero de 2025.

Por su parte, la asociación apunta que el impacto de las ventas provenientes del "Salón del Caravaning" ya no es tan significativo en estos resultados, por lo que deduce que la tendencia es "más estructural que coyuntural" en las matriculaciones. EFECOM