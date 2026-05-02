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25-25. El Ángel Ximénez rescata un empate ante el Alicante en el último suspiro

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Córdoba, 2 may (EFE).- El Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil firmó este sábado un empate a 25 ante el Horneo BM Alicante en el pabellón Alcalde Miguel Salas gracias a un tanto de Gonçalo Ribeiro a diez segundos del final que permite a los locales sumar un punto en su pugna por eludir el descenso.

El conjunto pontano salió a la pista con una notable intensidad ofensiva sustentada en la efectividad goleadora de Mario Dorado, lo que le permitió tomar pequeñas rentas iniciales que el cuadro alicantino, comandado por un acertado Javier Borragán, neutralizaba sistemáticamente.

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En un primer acto marcado por la igualdad emergió la figura del incombustible guardameta Álvaro de Hita, cuyas intervenciones bajo palos propiciaron que los locales se marcharan al descanso con una ventaja mínima de 14-13.

Tras la reanudación, el Ángel Ximénez amplió la diferencia hasta el 18-15 en el ecuador de la segunda mitad, apoyado en los goles de uno de los recién llegados, Daniel Esteves Vieira, y de un nuevo tanto de Dorado que se convertía en la máxima referencia ofensiva del equipo.

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Un atasco ofensivo de los andaluces, castigado con contundencia por un Lautaro Robledo intratable desde el extremo derecho, permitió al Alicante voltear el marcador hasta colocarse con un 23-25 a falta de cuatro minutos para el final.

Sin embargo, los pontanos tiraron de carácter para reaccionar con dos goles consecutivos de Ribeiro, el último a diez segundos del final, que igualó la contienda definitivamente tras un postrer ataque visitante neutralizado con un lanzamiento bloqueado a James Lewis Parker sobre la bocina.

- Ficha técnica:

25 - Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (14+11): Álvaro de Hita (p); Daniel Esteves Vieira (4), Daniel Serrano, David Estepa (2), Paco Bernabéu (1), Mario Dorado (6) y Daniel Ramos (2) -siete inicial-, Elcio Carvalho (ps), Simonet (2), Cabello, José Cuenca, Mosquera, Tiago Sousa, Ribeiro (5), Claudio Leandro Ramos (1) y Benhalima (2).

25 - Horneo BM. Alicante (13+12): Roberto Domenech (p); Javier Borragán (8), Dimitriesvski, James Lewis Parker (2), Robledo (7), Usabarrena (1) y José Oliver -siete inicial-, Faílde (ps), Montoya, Borja Méndez (4), Torrico, Teixeira (3), Augusto Moreno, Escobedo, Abdalla y Aarón Gutiérrez.

Marcador cada cinco minutos: 3-1, 3-4, 7-7, 8-9, 12-10, 14-13 (descanso); 17-15, 19-17, 21-21, 22-23, 23-24, 25-25.

Árbitros: Aritz Zaragueta Ruiz y Raúl Oyarzun Aylagas. Excluyeron a los locales Pablo Simonet y Ribeiro; así como a los visitantes Iván Montoya y Eduardo Escobedo. Mostraron cartulina amarilla al local David Estepa (16') y al visitante Javier Borragán (12'), y expulsaron a Barragán con tarjeta roja (58').

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 27 de la 36ª Liga Nexus Energía Asobal disputado en el pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil. EFE

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