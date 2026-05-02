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El Barcelona domina sin acierto y Osasuna responde con peligro

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Pamplona, 2 may (EFE).- Osasuna llevó la iniciativa en el arranque, pero la falta de puntería mantuvo vivo a un Osasuna que fue creciendo con el paso de los minutos con dos ocasiones claras de Budimir antes del descanso.

El FC Barcelona salió mandón, generando dos ocasiones claras en las botas de Robert Lewandowski y Dani Olmo que no encontraron portería. Mientras tanto, Osasuna optó por un planteamiento más defensivo, buscando transiciones rápidas lideradas por Raúl Moro, titular ante la baja de Víctor Muñoz.

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Con el paso de los minutos, Osasuna ganó presencia ofensiva y rozó el gol en varias acciones. Ante Budimir estrelló un balón en el palo tras una gran jugada, y poco después el portero Joan García evitó el tanto con una intervención clave. El encuentro llegó al descanso sin goles, pero con ambos equipos dejando señales de peligro. EFE

le/sab

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