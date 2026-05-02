Julio Velázquez hace campeón de liga al Levski Sofía 17 años después

Redacción deportes, 2 may (EFE).- La victoria 1-0 de este sábado contra el CSKA 1948, con un gol de Marko Dugandzic en el estadio Georgi Asparuhov, proclamó como campeón de la liga de Bulgaria, 17 años después, al Levski Sofia, dirigido por el entrenador español Julio Velázquez, que remarcó que firmó por este club para “vivir un momento” como este.

Su equipo ya es inalcanzable en la carrera por el título con cuatro jornadas de antelación, con 24 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en 32 encuentros, precisamente con 14 puntos de ventaja sobre su rival de este sábado, al que superó con el citado gol en el minuto 71 del duelo directo entre el primero y el segundo de la clasificación.

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Aplaudido en la sala de prensa, Julio Velázquez expresó que “es increíble lo que han conseguido los jugadores”. “La cantidad de puntos es increíble. Hoy merecimos completamente la victoria. Me alegro por los jugadores, el personal, el equipo deportivo y técnico, el personal médico, todos los que están junto al equipo. Estoy muy agradecido a todos", explicó, según recoge la página web oficial de su club, tras conseguir el título.

“Esto es por lo que luchamos. Cuando firmé por este club, era una de las cosas que quería: vivir un momento como hoy. Además de 17 años sin título, 14 de los últimos años han tenido el mismo campeón (el Ludogorets). Y esto se sabe en todos los países del mundo. Queríamos demostrar que somos capaces de romper esta hegemonía de la manera en que lo hicimos”, continuó el técnico, que remarcó el “carácter” de su equipo.

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“Es una locura ganar el campeonato de esta manera. Estoy muy orgulloso", continuó Julio Velázquez, agradecido también a su familia: “Por supuesto que tenía en mente a mis padres, mi esposa, mi hijo... Siempre me han apoyado. Por supuesto, mi mujer y mi hijo bajaron conmigo al campo. Agradezco a la gente del club que les ayudó a llegar hasta mí".

“Me siento un privilegiado de ser el entrenador del Levski. Estoy orgulloso de ser el entrenador de este equipo. Hay mucho trabajo detrás de todo esto. Esto es algo a recordar, porque el proceso es muy importante”, recalcó. EFE

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