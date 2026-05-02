Espana agencias

Julio Velázquez hace campeón de liga al Levski Sofía 17 años después

Guardar

Redacción deportes, 2 may (EFE).- La victoria 1-0 de este sábado contra el CSKA 1948, con un gol de Marko Dugandzic en el estadio Georgi Asparuhov, proclamó como campeón de la liga de Bulgaria, 17 años después, al Levski Sofia, dirigido por el entrenador español Julio Velázquez, que remarcó que firmó por este club para “vivir un momento” como este.

Su equipo ya es inalcanzable en la carrera por el título con cuatro jornadas de antelación, con 24 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en 32 encuentros, precisamente con 14 puntos de ventaja sobre su rival de este sábado, al que superó con el citado gol en el minuto 71 del duelo directo entre el primero y el segundo de la clasificación.

PUBLICIDAD

Aplaudido en la sala de prensa, Julio Velázquez expresó que “es increíble lo que han conseguido los jugadores”. “La cantidad de puntos es increíble. Hoy merecimos completamente la victoria. Me alegro por los jugadores, el personal, el equipo deportivo y técnico, el personal médico, todos los que están junto al equipo. Estoy muy agradecido a todos", explicó, según recoge la página web oficial de su club, tras conseguir el título.

“Esto es por lo que luchamos. Cuando firmé por este club, era una de las cosas que quería: vivir un momento como hoy. Además de 17 años sin título, 14 de los últimos años han tenido el mismo campeón (el Ludogorets). Y esto se sabe en todos los países del mundo. Queríamos demostrar que somos capaces de romper esta hegemonía de la manera en que lo hicimos”, continuó el técnico, que remarcó el “carácter” de su equipo.

PUBLICIDAD

“Es una locura ganar el campeonato de esta manera. Estoy muy orgulloso", continuó Julio Velázquez, agradecido también a su familia: “Por supuesto que tenía en mente a mis padres, mi esposa, mi hijo... Siempre me han apoyado. Por supuesto, mi mujer y mi hijo bajaron conmigo al campo. Agradezco a la gente del club que les ayudó a llegar hasta mí".

“Me siento un privilegiado de ser el entrenador del Levski. Estoy orgulloso de ser el entrenador de este equipo. Hay mucho trabajo detrás de todo esto. Esto es algo a recordar, porque el proceso es muy importante”, recalcó. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

89-90. Kuric conquista el Santiago Martín con un triplazo que da esperanzas al Andorra

Infobae

ElPozo iguala al Barça en el liderato tras golear y aprovechar el empate azulgrana en casa

Infobae

Belarra denuncia que Israel se ha metido "hasta la cocina de Europa" y pide al Gobierno que proteja al activista español

Infobae

33-38. El Bathco Torrelavega firma una clara victoria

Infobae

25-25. El Ángel Ximénez rescata un empate ante el Alicante en el último suspiro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

DEPORTES

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 que perdió las piernas en un accidente y fue cuatro veces campeón paralímpico