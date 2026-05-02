Espana agencias

El Gornik Zabrze de Lukas Podolski gana la Copa de Polonia 54 años después

Guardar

Redacción Deportes, 2 may (EFE).- El Gornik Zabrze, equipo en el que milita el delantero internacional por Alemania Lukas Podolski, de 40 años, venció al Rakow 2-0 en la final de la Copa de Polonia, disputada este sábado en el Estadio Nacional de Varsovia.

A punto de cumplir los 41 años, Podolski, nacido en la ciudad polaca Gliwice, manifestó en varias ocasiones que uno de sus sueños por cumplir era ganar un título con el Gornik Zabrze, club del que es aficionado.

PUBLICIDAD

Ahora, el conjunto polaco alza la Copa 54 años después, y vuelve a ganar un título después 41 años de sequía.

Podolski formó parte del equipo de Alemania que ganó la Copa del Mundo en 2014 en Brasil, así como de las plantillas en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 que consiguieron el bronce.

PUBLICIDAD

En 2016 anunció su retiro de la selección teutona. Desde el año 2021 juega en el Gornik Zabrze tras pasar por equipos como el Colonia, el Bayern de Múnich, el Arsenal, el Inter de Milán, el Galatasaray o el Vissel Kobe.

En el Gornik Zabrze milita el español Josema, que derrotó a sus compatriotas Iván López y Jean Carlos Silva, ambos del Rakow. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

1-1. El Lens falla en Niza y acerca al PSG al título

Infobae

Sainz, eliminado en la segunda ronda (Q2) de la calificación

Infobae

El Barça sufre en El Sadar pero da un paso firme hacia el título (1-2)

Infobae

89-90. Kuric conquista el Santiago Martín con un triplazo que da esperanzas al Andorra

Infobae

ElPozo iguala al Barça en el liderato tras golear y aprovechar el empate azulgrana en casa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

DEPORTES

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 que perdió las piernas en un accidente y fue cuatro veces campeón paralímpico