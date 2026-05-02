El Gornik Zabrze de Lukas Podolski gana la Copa de Polonia 54 años después

Redacción Deportes, 2 may (EFE).- El Gornik Zabrze, equipo en el que milita el delantero internacional por Alemania Lukas Podolski, de 40 años, venció al Rakow 2-0 en la final de la Copa de Polonia, disputada este sábado en el Estadio Nacional de Varsovia.

A punto de cumplir los 41 años, Podolski, nacido en la ciudad polaca Gliwice, manifestó en varias ocasiones que uno de sus sueños por cumplir era ganar un título con el Gornik Zabrze, club del que es aficionado.

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Ahora, el conjunto polaco alza la Copa 54 años después, y vuelve a ganar un título después 41 años de sequía.

Podolski formó parte del equipo de Alemania que ganó la Copa del Mundo en 2014 en Brasil, así como de las plantillas en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 que consiguieron el bronce.

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En 2016 anunció su retiro de la selección teutona. Desde el año 2021 juega en el Gornik Zabrze tras pasar por equipos como el Colonia, el Bayern de Múnich, el Arsenal, el Inter de Milán, el Galatasaray o el Vissel Kobe.

En el Gornik Zabrze milita el español Josema, que derrotó a sus compatriotas Iván López y Jean Carlos Silva, ambos del Rakow. EFE

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