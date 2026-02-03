Fúnez (PP) pide sacar el "sectarismo de la sanidad", tras archivarse denuncias por cribados en Andalucía

La Fiscalía de Andalucía archivó recientemente tres denuncias relacionadas con la atención a los programas de detección de cáncer de mama, incluidas aquellas vinculadas a la desaparición de mamografías y los contratos de emergencia. Tal como informó el medio, la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular (PP), Carmen Fúnez, señaló que este desenlace pone de manifiesto la necesidad de apartar el sectarismo político del ámbito sanitario y reclamó que los debates sobre salud no promuevan miedo ni inseguridad entre la ciudadanía.

En declaraciones recogidas por el medio, Fúnez criticó la confrontación política que giró en torno a la gestión de los cribados en Andalucía. Expresó que convertir la sanidad en un terreno de disputa electoral contribuye a generar inquietud en la sociedad y puede afectar la confianza de los pacientes en el sistema. Insistió en que la confrontación política no perjudica a una formación concreta, sino que tiene consecuencias para la población en su conjunto y, en particular, para quienes requieren atención sanitaria o están en proceso de diagnóstico.

La representante popular realizó estas afirmaciones en Barcelona antes de mantener un encuentro con miembros de la Asociación Española contra el Cáncer, al que también asistieron Juan Fernández, portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, y Daniel Sirera, líder de los populares en el Ayuntamiento de Barcelona. Según consignó el medio, Fúnez destacó el compromiso de su formación con la labor del personal sanitario, enfatizando la importancia de fortalecer la prevención y la detección precoz tanto desde la administración como desde el apoyo a la investigación. Reiteró la necesidad de incrementar los recursos destinados a investigación oncológica.

Antes de la reunión, Fúnez subrayó el valor de centrarse en el acompañamiento integral a los pacientes y sus familias, promoviendo esperanza y perspectiva sanitaria en la lucha contra el cáncer. Añadió que “vamos a hablar precisamente de personas, no tanto de miedo, sino más de esperanza, de investigación, de prevención y de acompañamiento integral a los pacientes”, en declaraciones difundidas por el medio.

Por su parte, Juan Fernández se pronunció sobre la importancia de alcanzar consensos entre los diferentes partidos políticos en el contexto del Día contra el Cáncer, que se celebra este miércoles, según reportó la fuente. Fernández llamó a superar diferencias ideológicas para lograr una mayor eficacia en la mejora del sistema de salud y en el desarrollo de estrategias de prevención, tratamiento e investigación. “Nos tenemos que unir para poder dejar de lado esas diferencias políticas que nos suelen dividir”, expresó el portavoz.

En relación a cuestiones sanitarias y sociales de actualidad, Fúnez también fue consultada acerca de la iniciativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Recogió el medio que Fúnez acusó a Sánchez de “utilizar a los menores de escudo” el día que presentaba nuevas medidas sobre aumento de pensiones. No obstante, compartió su satisfacción por el respaldo a una propuesta que el PP ya había registrado desde hace meses en el Congreso de los Diputados. “Recibimos con satisfacción que Pedro Sánchez se sume a una medida que el PP ya tiene registrada en el Congreso de los Diputados desde hace varios meses”, señaló la vicesecretaria popular, según detalló la publicación.

La reunión entre representantes del PP y la Asociación Española contra el Cáncer estuvo orientada a continuar impulsando estrategias que fortalezcan la prevención, la investigación y el apoyo a quienes enfrentan la enfermedad. Tanto los mensajes emitidos por Fúnez como por Fernández insisten en el valor de la colaboración institucional frente a retos sanitarios y sociales, así como en la apuesta por la estabilidad y los recursos para la sanidad pública.