Feijóo apuesta en Teruel por blindar la despoblación en el modelo de financiación

Teruel, 3 feb (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado este martes en Teruel por blindar la despoblación dentro del modelo de financiación autonómica y ha defendido que el reparto de recursos tenga en cuenta el coste efectivo de prestar servicios públicos en territorios con baja densidad demográfica.

En un acto celebrado en el aeropuerto de la capital turolense junto al candidato a la reelección al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, el líder del PP ha asegurado que garantizar sanidad, educación o servicios sociales en provincias como Teruel requiere un esfuerzo adicional que debe reflejarse en el sistema, y ha planteado incorporar este factor como criterio estructural de justicia territorial.

Durante su intervención, Feijóo ha respaldado la gestión del presidente aragonés, ha defendido para la comunidad un modelo basado en la creación de riqueza, la atracción de inversiones y la estabilidad institucional, y ha reprochado nuevamente que la candidata socialista, Pilar Alegría, comparase las ayudas a la despoblación con el cupo catalán.

Feijóo ha subrayado además que en los dos últimos años y medio Aragón tiene 90.000 millones de euros de inversión privada comprometida o anunciada, lo que prueba, ha dicho, el impulso económico de la comunidad en esta legislatura.

Por eso, ha insistido que los aragoneses, el próximo domingo, tienen que votar entre "futuro y avanzar" o entre "pasado y retroceder" y ha recordado que las elecciones se convocaron porque "los partidos" intentaron paralizar el proyecto de futuro de Aragón bloqueando los presupuestos.

Intentaron evitar "con una pinza", ha abundado, que Azcón se consolidase "como uno de los mejores presidentes" para que pueda obtener "la mayoría suficiente" para impulsar un Aragón fuerte.

Por eso ha pedido a la ciudadanía que diga "no al bloqueo" y que vote "en libertad" por un gobierno "sólido y fuerte" y por un presidente que pueda gestionar frente a otra (en referencia a Pilar Alegría) "sometida al chantaje y a la pinza".

En clave nacional, y no autonómica, Feijóo ha considerado que el 8 de febrero es la oportunidad de "decir no" a "los responsables" de la tragedia ferroviaria de Adamuz; de "dejar a Aragón a la cola de la financiación de las comunidades"; de la "improvisación de la política migratoria", y de "otorgar privilegios a los independentistas". EFE

EFE

