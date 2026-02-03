Espana agencias

El teniente general Manuel Busquier ve al Ejército español como "socio muy fiable" de países afines

El inspector general del Ejército de Tierra, el teniente general Manuel Busquier, ha afirmado que los militares españoles actúan como un "socio muy fiable" a la hora de trabajar con cualquiera de los países de la Alianza Atlántica, de la ONU y de la Unión Europea (UE) que lo necesiten.

"La empatía que tiene el soldado español es una empatía muy grande. No solo no quieren que nos vayamos, sino que nos quedemos y repitamos", ha subrayado Busquier este martes en un coloquio en el Círculo Ecuestre, donde su presidente, Enrique Lacalle, ha formulado diversas preguntas al teniente general sobre cuestiones de actualidad y el estado actual de las Fuerzas Armadas.

En el coloquio han participado el general jefe de la Guardia Civil de Cataluña, Pedro Antonio Pizarro; el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius; el jefe de la Guàrdia Urbana de Barcelona e intendente mayor Pedro Velázquez, y el teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento, Albert Batlle, entre otras autoridades.

Busquier, que tomó posesión como inspector general del Ejército de Tierra el 4 de febrero de 2022, ha hecho balance de estos cuatro años y ha afirmado que recordará todas las experiencias que ha sumado con añoranza y cariño, y a pesar de que no ha indicado quién le reemplazará, ha dicho que está a "su disposición" para lo que necesite.

"EMBAJADORES"

Al preguntársele por estos últimos cuatro años, Busquier ha indicado que ha procurado "dar a conocer" las labores del Ejército, qué es lo que hace en Cataluña y en el conjunto de España, y poner en valor la defensa de los intereses del ciudadano español.

"Somos herramienta del ciudadano en su propio beneficio, no tenemos otra finalidad que esa", ha subrayado, si bien ha lamentado que tal vez por desconocimiento o malos entendidos, se ve al Ejército con estereotipos que, según él, siempre han tratado de romper.

En este sentido, se ha dirigido a los asistentes: "Todos ustedes son embajadores del Ejército y las Fuerzas Armadas, para que sigan explicando qué es lo que somos y hacemos. En Cataluña y Barcelona es importante y se está valorando", ha dicho.

UCRANIA

Busquier ha señalado como gran desafío del Ejército la dotación de capacidades, ya que los conflictos han escalado de intensidades bajas a medias y altas en las puertas de Europa, en sus palabras, y ha puesto de ejemplo el conflicto entre Ucrania y Rusia, del que se han cumplido cuatro años.

"Eso nos ha llevado a la necesidad de una dotación de nuevas capacidades", ha destacado Busquier, que ha reconocido que la Armada o el Ejército del Aire ya tienen empresas 'tractoras', y ahora es turno del Ejército de Tierra para alcanzar la punta de lanza tecnológica y dar ese salto, según él.

"ROBOTIZACIÓN" DEL CAMPO DE BATALLA

Al preguntársele por la "robotización" en el campo de batalla, Busquier ha señalado factores como los vehículos terrestres autónomos, la Inteligencia Artificial (IA) y la gran capacidad de recopilar información y datos, así como armas que son más baratas en comparación al instrumento que permite contrarrestarlas.

En este sentido, ha hablado de la guerra de drones en Ucrania, donde estos realizan una información con una claridad exacta para reconocer los objetivos a abatir: "La parte de sorpresa que podemos proporcionarle al enemigo se ha perdido", ha dicho.

Por ello, ha subrayado la necesidad de exponer lo mínimo posible al elemento humano ante estas situaciones, y ha añadido que los drones pueden valer unos miles de euros, pero los 'contradrones' están valorados en cientos de miles: "Hay que buscar una economía en ese combate para que no se nos fatigue la parte económica".

EXPERIENCIA EN CATALUÑA

En cuanto a su experiencia en Cataluña como inspector general, Busquier la ha calificado de "fantástica" y ha celebrado el buen recibimiento de la sociedad civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad y todas las instituciones que le acogieron con los brazos abiertos.

"Me quedaba cuatro años más con los ojos cerrados", ha bromeado Busquier, que ha puesto en valor haberse encontrado con todo facilidades en Cataluña.

