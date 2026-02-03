Espana agencias

El PP elige a Pilar Rojo como presidenta de la Comisión de Exteriores del Senado en sustitución de Landaluce

Guardar

El PP ha elegido a su senadora por Albacete y expresidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, como presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, en sustitución del alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, que dejó el partido por una denuncia por presunto acoso sexual.

Así lo ha dictaminado la Comisión de Asuntos Exteriores en su reunión de este martes, donde ha elegido a Pilar Rojo para dirigir el foro. Como anécdota, la nueva presidenta no ha podido acudir a esta sesión por un problema con su avión.

Hasta ahora, Pilar Rojo era la portavoz del PP en esta Comisión de Asuntos Exteriores.

Landaluce dejó de pertenecer al Grupo Parlamentario Popular tras la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presunto acoso sexual a mujeres en el Ayuntamiento de Algeciras, lo que conllevó su salida como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, aunque sí que decidió mantener su escaño como senador del Grupo Mixto.

Este nuevo puesto de Pilar Rojo tiene un complemento retributivo de 1.738,36 euros al mes, que se percibe en 14 pagas y está sometido al régimen general de retención y tributación fiscales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenidos 14 jóvenes en Ontinyent (Valencia) por humillar a una persona por transfobia

Infobae

El Supremo rechaza que Teruel Existe se persone en el caso Koldo

Infobae

Detenido tras intentar agredir con un arma blanca a sanitarios en Ayamonte (Huelva)

Infobae

La banca endurece los préstamos al consumo y mantiene sin cambios vivienda y empresas

Infobae

Acusan al Crystal Palace de jugar con la salud mental de McNeill al no cerrar su fichaje

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo no considera abuso

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

Héctor Julián, el joven detrás del mapa de balizas V16: “Descubrí que los datos de todas las balizas son públicos”

ECONOMÍA

El Gobierno trocea el decreto

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC impone una multa millonaria a Repsol y le prohíbe participar en contratos públicos: la petrolera anuncia que recurrirá

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido