Carreño remonta a Kevmanovic

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- El español Pablo Carreño se ha clasificado para la segunda ronda del torneo de Montpellier al imponerse al serbio Miomi Kecmanovic en un partido que empezó perdiendo.

Carreño supo rehacerse y, tras dos horas y nueve minutos de un duro enfrentamiento, venció por 4-6, 6-3 y 7-6 (4), después de haber desperdiciado una ventaja de 5-1 en el último parcial, lo que le obligó a tener que recurrir al desempate.

El español se enfrentará en la segunda ronda con el cuarto favorito, el neerlandés Tallon Griekspoor, que en su condición de cabeza de serie quedó exento de la primera eliminatoria. EFE