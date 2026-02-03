Espana agencias

Argentina llegará a Catar seis días antes de jugar la Finalissima contra España

Buenos Aires, 3 feb (EFE).- La selección argentina ultima detalles para disputar la Finalissima ante España el 27 de marzo en Catar, donde, según confirmó este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a EFE, Lionel Messi y el resto del plantel se alojarán en un exclusivo complejo de la ciudad de Doha.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, campeón del mundo y de la Copa América 2024, arribará el 21 de marzo, seis días antes días antes del encuentro con la escuadra campeona de Europa de Luis de la Fuente, para instalarse en el Marsa Malaz Kempinski, un complejo hotelero de lujo ubicado en el barrio La Perla de la capital catarí.

Argentina no volverá a la sede deportiva de la Universidad de Catar en la que vivió los siete partidos del Mundial de 2022, cuando levantó la Copa del Mundo tras 37 años, porque el establecimiento no está disponible para la fecha de la Finalissima.

El nuevo enclave incluye un desafío que la delegación argentina tendrá que resolver: en el Marsa Malaz Kempinski no hay campos de fútbol, por lo que la AFA ya realiza gestiones para elegir dónde entrenarse de cara al enfrentamiento con España -que tendrá como escenario el estadio Lusail donde se disputó la final de Qatar- y, cuatro días después (31 de marzo), con el combinado local.

Catar es, hasta el momento, el único rival amistoso que la selección argentina tiene confirmado antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, donde se enfrentará en la fase de grupos a Argelia, Austria y Jordania.

La selección argentina se establecerá en la ciudad estadounidense de Kansas City en la antesala y la fase de grupos de la máxima cita del fútbol mundial, y llevará a cabo sus entrenamientos en el Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals, donde practica el Sporting Kansas City de la MLS.

La decisión de establecerse en Kansas City, confirmada a EFE por fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), responde a la intención de priorizar la cercanía con los estadios que albergarán a la Albiceleste en la primera fase de la competición.

Presentada como parte de una estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, la Finalissima reúne a las campeonas de Europa y Sudamérica. Argentina, actual campeona del mundo, ganó la edición inaugural de la competición bajo la actual denominación en 2022, tras vencer a Italia (3-0) en el estadio londinense de Wembley.

Será la primera vez que la selección española pelee por este título, del que se han disputado tres ediciones. Las primeras en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi y que se adjudicaron Francia y Argentina. EFE

