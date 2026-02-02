Tellado exige que el decreto de las pensiones vaya "en solitario" y acusa al PSOE de "tomar de rehenes" a los jubilados

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, expresó que su formación política solo considera viable respaldar el aumento de las pensiones si esta medida se tramita, de forma exclusiva, como un decreto independiente. El dirigente demandó mayor claridad respecto al contenido del texto legal e insistió en que cualquier otro planteamiento, por ejemplo, vincular la actualización de las pensiones con medidas adicionales, dificultará el apoyo del grupo parlamentario popular. Según detalló la ‘Cadena SER’, Tellado denunció que el PSOE estaría utilizando el debate sobre los derechos de los jubilados “como herramienta política” y exigió transparencia absoluta en el proceso.

En una entrevista concedida al programa 'Hora 25', el representante del PP recalcó que su partido está dispuesto a votar a favor de la revalorización de las pensiones, en la medida en que esta no se vea condicionada por la inclusión de otras cuestiones en el denominado decreto ‘ómnibus’. Según publicó la ‘Cadena SER’, Tellado afirmó: “El Gobierno sabe que si el decreto de actualización de las pensiones se lleva en solitario y sin condicionar otras cuestiones que saben 100% que el PP no comparte, contará con los votos a favor”. Añadió que a día de hoy el Partido Popular no dispone de información sobre el contenido exacto del decreto que el Ejecutivo podría presentar este martes y consideró necesario garantizar el contenido exclusivo y transparente del texto.

El dirigente popular manifestó su rechazo a la incorporación de medidas ajenas a la cuestión de las pensiones en ese mismo decreto, con especial referencia a regulaciones en materia de vivienda. Tellado argumentó que la expresión “escudo social” se utiliza, a su juicio, para beneficiar a los ocupantes ilegales, y advirtió que si el PSOE pretende asegurarse el apoyo del PP, debe limitar el decreto al asunto de la actualización de las pensiones. Según consignó la ‘Cadena SER’, Tellado declaró que la polémica existente responde a una estrategia para señalar al PP como opuesto a la mejora de las pensiones, cuando, según sus palabras, esa acusación “no es verdad ni para el PP ni para los propios pensionistas”.

Durante la misma entrevista, Tellado abordó las negociaciones entre PP y Vox para configurar un gobierno en la comunidad autónoma de Extremadura. El secretario general del PP admitió que los primeros encuentros con Vox no lograron avanzar hacia un acuerdo, aunque se manifestó optimista respecto al futuro de las negociaciones, estimando que tras las elecciones en Aragón podrían darse condiciones más favorables para el diálogo. Según publicó ‘Cadena SER’, Tellado reconoció que el ambiente de la campaña electoral puede elevar el tono y dificultar la comunicación serena entre los partidos, pero concluyó que existe la posibilidad de alcanzar un entendimiento. Recordó además que el PP logró más apoyos que el resto de formaciones en las recientes elecciones y sostuvo que, conforme al respaldo mayoritario del electorado de Extremadura, se debería respetar la opción expresada por el 60% de los votantes que optaron por el centro-derecha.

Otro de los temas abordados por Tellado fue el incidente producido por una concejala del Partido Popular, que insultó públicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin en Teruel. Consultado sobre este hecho, Tellado reconoció el error de la representante municipal y comunicó que la edil implicada se disculpó de inmediato. Según la ‘Cadena SER’, Tellado consideró el suceso como aclarado y sentenció que si se aplicara la expulsión a todos los cargos públicos que insultaran, otros miembros relevantes del ámbito político, como el ministro Óscar Puente, tampoco continuarían en su puesto.

Finalmente, Tellado se refirió a la propuesta de regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular, tildando la idea de “disparate”. Según señaló en declaraciones recogidas por la ‘Cadena SER’, España encabeza el incremento en la llegada de migrantes irregulares dentro de la Unión Europea y la medida propuesta iría en sentido contrario a los pactos migratorios y de asilo acordados en el marco comunitario. Tellado remarcó que en un momento donde otros países optan por reforzar el control de sus fronteras exteriores, España estaría, a su juicio, optando por el descontrol. Expresó que el Partido Popular estaría a favor de admitir migrantes cuyo propósito sea trabajar y contribuir económicamente, mientras rechaza la migración impulsada por mafias, que consideran pone en riesgo la vida de quienes buscan una nueva oportunidad en territorio español.

A lo largo de la entrevista con ‘Cadena SER’, el secretario general del PP mantuvo una postura crítica frente a las políticas del actual Gobierno en materia social, migratoria y de gobernabilidad autonómica, y reiteró su exigencia de transparencia en la tramitación de futuras medidas legislativas.