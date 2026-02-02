La UCO ubica a los acusados del crimen de Roquetas en las zonas de los hechos por sus móviles

Los datos recogidos en el informe de la Guardia Civil destacan la existencia de patrones similares en los registros de movimiento de ambos pares de teléfonos analizados durante la tarde del 3 de enero de 2021. Esta coincidencia ha llevado a los especialistas del equipo de análisis celular de la Unidad Central Operativa (UCO) a concluir que los sospechosos habrían estado en los mismos puntos clave vinculados con el homicidio de un hombre en Roquetas de Mar, Almería, según informó Europa Press.

El análisis elaborado por la UCO incluyó el cruce de registros proporcionados por las operadoras de telefonía móvil y la realización de un estudio de campo, proceso que implicó recorrer más de 400 kilómetros en tres días para verificar la cobertura real de cada antena. Los agentes explicaron ante el tribunal que, mediante este procedimiento, ubicaron a los teléfonos de los principales acusados en la zona donde el coche de la víctima estuvo aparcado veinte minutos antes del asesinato, en las inmediaciones de la vivienda de M.A.S., otro de los procesados por supuestamente encargar el crimen. Europa Press detalló que, según los especialistas, los móviles también se situaron cerca del lugar donde se produjo el tiroteo momentos después.

Los forenses, citados por Europa Press, indicaron que el análisis de las activaciones de los teléfonos permitió comprobar la presencia de los sospechosos en el lugar donde la rueda trasera derecha del vehículo de la víctima fue pinchada de forma intencionada, pues presentaba una incisión de cuatro centímetros. Posteriormente, los registros muestran que los teléfonos de ambos principales encausados se desplazaron hacia el área donde ocurrió el tiroteo, en la rotonda de las Colinas de Aguadulce, accesible a través de una vía de servicio. La UCO reportó que, tras el tiroteo, los terminales se alejaron de la zona, en sentido concordante con la hipótesis de que abandonaron el escenario del crimen después del ataque.

El medio Europa Press subrayó que, a partir del cruce de datos y la triangulación de señal de las antenas, la Guardia Civil consideró compatible que los acusados estuviesen en los diferentes lugares relacionados con el homicidio justo durante los intervalos en que ocurrieron los hechos. Los agentes matizaron, a consulta de las defensas, que la localización facilitada por las antenas corresponde a áreas determinadas, pero no permite precisar calles o puntos exactos. Además, advirtieron que solo se detecta la ubicación cuando el terminal está activo, ya sea por realizar una llamada, recibir o enviar un mensaje, actualización de aplicaciones o similares.

En cuanto a los otros dos acusados señalados como cooperadores en el asesinato, el informe presentado en el juicio concluyó que ambos se desplazaron en conjunto desde La Mojonera hasta el edificio Carrida de Aguadulce, próximo al lugar del crimen. No obstante, Europa Press recogió que no existe evidencia de su presencia exacta en la zona donde se registró el tiroteo. La Fiscalía sostiene, con base en los registros telefónicos, que estos dos presuntos cómplices pudieron desempeñar una labor coordinada en la ejecución del plan criminal. Los agentes de la UCO corroboraron que los patrones de actividad detectados en ambos pares de teléfonos eran similares, reforzando esta hipótesis.

Durante la tercera sesión del juicio, presidido por el magistrado Jesús Miguel Hernández Columna, un testigo que ocupaba el asiento delantero del vehículo donde viajaba la víctima declaró ante el tribunal. Según relató Europa Press, el testimonio describió que los autores del crimen huyeron en un automóvil de color oscuro, posiblemente marrón y de la marca BMW, por un camino hacia la zona de invernaderos, y no por la carretera principal. Esta versión entra en conflicto con el informe policial, el cual localizó un BMW negro con llantas doradas, comúnmente conducido por uno de los acusados, saliendo del área del tiroteo por la vía de servicio hacia el edificio Carrida en Roquetas de Mar.

La declaración del testigo indicó que los hechos ocurrieron mientras el vehículo de la víctima avanzaba muy lento debido al neumático pinchado. Aseguró que dos encapuchados interceptaron el coche y que la víctima, quien iba distraída y sin utilizar el teléfono en ese momento, recibió un disparo mortal. Tras el ataque, los autores aseguraron el fallecimiento de la víctima, efectuaron al menos otro disparo y los ocupantes restantes huyeron por separado al darse cuenta de la agresión, según narró Europa Press.

El informe forense presentado en la sesión examinó la herida sufrida por la víctima, describiéndola como una lesión causada por arma de fuego de un centímetro de diámetro en el costado izquierdo del cuello, unos 25 centímetros debajo de la oreja. Los médicos confirmaron que el proyectil quedó alojado en la segunda vértebra cervical, seccionando el canal medular y provocando la muerte instantánea, según recogió Europa Press. Esta información, destinada a ilustrar al jurado, estableció que el fallecimiento se produjo de inmediato, sin oportunidad de atención médica.

Durante la vista, Europa Press reportó que algunos acusados seguían en libertad provisional, aunque uno de los presuntos autores materiales del asesinato fue trasladado bajo custodia policial a la prisión de El Acebuche, respondiendo a una orden judicial por una causa distinta.

El proceso ha contado con la intervención de peritos de la UCO que poseen experiencia en investigaciones relevantes a nivel nacional, como la búsqueda de Diana Quer y Gabriel Cruz. Estos especialistas recabaron información fundamental para establecer la secuencia de desplazamientos de los teléfonos relacionados con los sospechosos en las horas previas, durante y posteriores al crimen. La Fiscalía, apoyándose en estos registros y otras pruebas obtenidas durante la instrucción, argumenta la coordinación y la supuesta implicación de los cuatro acusados en los hechos ocurridos el 3 de enero de 2021 en Roquetas de Mar.