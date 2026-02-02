Espana agencias

Entidades recurren a la Audiencia de Barcelona el archivo de la querella contra Mossos por usar gas pimienta

Diversas entidades sociales han anunciado este lunes la interposición de un recurso de apelación a la Audiencia de Barcelona después de que un juzgado archivara la querella contra los Mossos d'Esquadra por el uso del gas pimienta --gas OC en argot policial-- en el marco de las manifestaciones por Palestina el pasado octubre.

Las entidades consideran que el uso del gas pimienta "vulnera derechos fundamentales como el de la protesta, la integridad física y la libertad de expresión", informan en un comunicado, que recoge el anuncio del abogado de Alerta Solidària, Xavier Monge, de formalizar el recurso.

La querella fue interpuesta por 11 organizaciones el 16 de diciembre de 2025 y fue rechazada el 18, pero fue notificada a todas las partes el pasado 12 de enero.

Por su parte, la directora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha presentado un manifiesto unitario para criticar la "normalización" del uso de este recurso policial, adquirido por los mossos en 2019 pero usado por primera vez en 2023.

Finalmente, Franquesa ha reclamado a la Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat que publique el protocolo del uso del gas pimienta: "Si no era definitivo para publicarlo, tampoco lo era para utilizarlo", ha concluido.

