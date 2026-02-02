Espana agencias

Bustinduy pide la dimisión de la concejala del PP que insultó a Sánchez y lamenta la "degeneración de la política"

El titular de Derechos Sociales exige responsabilidades tras las ofensas proferidas en un acto político, subrayando la preocupante escalada de crispación en la esfera pública y señalando la influencia dañina de figuras internacionales en el debate nacional

Durante la entrevista concedida a 'TVE', el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reflexionó sobre el aumento de expresiones agresivas y la crispación que viene observándose en los espacios de debate público. Según informó el medio, Bustinduy subrayó cómo esta escalada de enfrentamientos verbales trasciende el enfrentamiento tradicional entre izquierda y derecha, y puso el foco en la influencia de líderes extranjeros como el expresidente estadounidense Donald Trump, así como el ejemplo de figuras políticas nacionales que mantienen su puesto tras emplear insultos en el ámbito parlamentario. A raíz de los incidentes durante el mitin del PSOE celebrado en Teruel el domingo, el ministro exigió la responsabilidad política de la concejala del Partido Popular de Vallanca (Valencia), Belén Navarro, quien profirió insultos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El medio detalló que Bustinduy solicitó la dimisión de la edil popular, considerando que comportamientos de este tipo evidencian un proceso de “degeneración de la política”. En sus declaraciones, el responsable de Derechos Sociales manifestó: “La crítica política es legítima; el insulto, no”, planteando interrogantes sobre la formación recibida por quienes recurren al insulto en lugar de la argumentación. De acuerdo con lo publicado por 'TVE', el ministro denunció la normalización de las voces más destempladas y la preferencia mediática por quienes recurren a la descalificación personal en vez de sostener debates sólidos. Bustinduy insistió en que, aunque los debates políticos puedan adoptar tonos contundentes, la acción política debería fundamentarse en la exposición razonada de principios y la defensa de argumentos, no en el tono elevado ni en la descalificación.

Por su parte, la concejala del PP implicada ofreció disculpas tras los hechos, tanto públicamente como ante el propio medio, admitiendo la improcedencia de sus comentarios y reconociendo que el insulto no puede formar parte del debate democrático. La polémica suscitó reacciones del resto del Ejecutivo. Según consignó el medio, Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, calificó la actitud de asistir al mitin de un partido rival para insultar al presidente del Gobierno como “bochornosa”, y advirtió que la responsabilidad del PP no se limita a la conducta individual, sino que también reside en el respaldo implícito si estas prácticas no se corrigen. El ministro de Transportes, Óscar Puente, manifestó su extrañeza ante la posibilidad de que una edil del PP haya acudido deliberadamente al acto del PSOE con la finalidad de insultar, mientras que Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, lamentó que se recurra al “insulto soez y la mayor descalificación” desde un cargo público.

El medio reportó que Bustinduy denunció que la legitimación de estilos faltos de respeto, visibles tanto en líderes internacionales como en referentes nacionales, contribuye a una dinámica dañina para la democracia. El ministro evocó ejemplos concretos como el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en referencia a su frase “me gusta la fruta” dirigida a Sánchez, para ilustrar cómo ciertos comportamientos que antes habrían implicado consecuencias políticas hoy pasan inadvertidos. De acuerdo con lo publicado, Bustinduy defendió la necesidad de recuperar espacios de debate basados en la exposición de ideas y la discusión argumentada, destacando: “Quien mejor lo hace no es el que grita”.

En el espacio de la entrevista también se abordó el futuro de la confluencia de fuerzas progresistas. Según consignó 'TVE', Bustinduy, en su rol de miembro del partido Sumar, expresó su apoyo a la formación de una lista única de la izquierda situada a la izquierda del PSOE, aunque precisó que la meta no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un medio para afrontar los desafíos democráticos actuales. El ministro rehusó pronunciarse sobre un liderazgo concreto para esa hipotética coalición y descartó su propia candidatura para encabezarlo.

Bustinduy fue consultado, además, sobre el papel desempeñado por Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso. En respuesta, el ministro elogió la capacidad comunicativa de Rufián, al que describió como un “parlamentario extraordinario”, pero insistió, según detalló el medio, en que decidir sobre eventuales liderazgos corresponde exclusivamente a los partidos y organizaciones políticas.

Las declaraciones del ministro de Derechos Sociales se suman a un contexto donde el Gobierno expone su preocupación por la deriva del debate político. Las respuestas de los integrantes del Ejecutivo convergieron en la demanda de responsabilidad y en el rechazo a las descalificaciones personales en foros públicos, al considerar que estas prácticas vulneran los principios de respeto y argumentación que deberían prevalecer en la vida política, según quedó reflejado en la cobertura de 'TVE'.

