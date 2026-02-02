Espana agencias

Albares ve "muy insuficiente" la reapertura del paso de Rafá con la Franja de Gaza

El titular de Exteriores urge abrir todos los accesos terrestres hacia la zona palestina para facilitar suministros esenciales, condena la exclusión de ONG médicas por parte de Israel y denuncia la reiterada violación de la tregua en el territorio

Durante una entrevista concedida a los medios ‘La2Cat’ y ‘Ràdio 4’, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, expresó preocupación por la persistente violación del alto el fuego en la Franja de Gaza, subrayando que este cese al fuego se incumple “casi de manera recurrente”, lo que, según sus declaraciones recogidas por Europa Press, se traduce en una elevada cantidad de muertes. En ese contexto, el titular de Exteriores defendió la necesidad de abrir de manera inmediata y total todos los pasos terrestres hacia el enclave palestino para permitir el ingreso de suministros básicos.

Según publicó Europa Press, Albares tachó de “muy insuficiente” la reapertura del paso de Rafá entre Egipto y Gaza, resaltando que la magnitud de la crisis humanitaria necesita mucho más que la vuelta parcial de las operaciones en ese punto. El ministro insistió en que solo una apertura física sin restricciones de todos los pasos terrestres podría garantizar el acceso de ayuda alimentaria, sanitaria y educativa, remarcando la urgencia de normalizar el tránsito para evitar un colapso de los servicios esenciales en Gaza.

El ministro también denunció la exclusión, por parte de Israel, de la organización internacional Médicos Sin Fronteras en las operaciones humanitarias sobre el terreno. “No puedo más que condenar con toda rotundidad y firmeza esa exclusión que ha hecho Israel”, afirmó Albares, según recogió Europa Press, enfatizando que ni la asistencia médica ni la ayuda humanitaria deberían quedar sujetas a intereses políticos ni limitaciones administrativas en zonas de conflicto. Albares sostuvo que la entrada de asistencia debe hacerse “con total normalidad”, aludiendo tanto a la alimentación como a la sanidad y a la educación.

Europa Press también detalló que el ministro abordó diferentes cuestiones de actualidad internacional. En relación con Europa y la defensa continental, Albares fue consultado por unas supuestas maniobras de la OTAN en suelo europeo sin participación estadounidense. Aclaró que estos movimientos no deben confundirse con un paso hacia la creación de un ejército europeo, si bien mencionó que la formación de una estructura militar de ámbito europeo no constituye una idea novedosa: “El ejército europeo supondría en el fondo culminar una idea que ya tenían los padres fundadores cuando arrancaron el proyecto europeo”, manifestó, atribuido por Europa Press.

Respecto a la relación transatlántica, el ministro expresó su deseo de que Estados Unidos continúe como aliado, aunque reconoció que la administración del presidente Donald Trump ha introducido una “nueva visión” en temas comerciales, mencionando la imposición de aranceles, así como en cuestiones de seguridad, ejemplificando con la pretensión estadounidense de adquirir Groenlandia. Albares sugirió que, desde la perspectiva del Gobierno español, resulta preferible un marco de colaboración tradicional dentro de la Alianza Atlántica y el comercio internacional, informó Europa Press.

En el plano de las lenguas en la Unión Europea, Albares respondió a preguntas sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego en las instituciones comunitarias. “Es cuestión de tiempo y estamos avanzando a buen ritmo”, afirmó el ministro según Europa Press. Criticó la postura negativa y el papel jugado por el Partido Popular (PP) respecto a la iniciativa, alegando que los populares han “hecho todo lo que ha estado en su mano” para frenar la aprobación. Albares juzgó que el PP literalmente “ha echado el resto para que esto no esté ya aprobado”, en alusión a las gestiones legislativas y diplomáticas dentro de la UE.

Al referirse al contexto latinoamericano, el jefe de la diplomacia española respondió sobre la reciente liberación de presos políticos en Venezuela, calificando el hecho como “una buena noticia”. Subrayó que la transición política en Venezuela no puede desarrollarse mediante imposiciones o injerencias foráneas, sino que el cambio debe producirse respetando la voluntad y soberanía del país. Europa Press reportó que Albares insistía en que la única fórmula legítima para una transición política en esa nación sudamericana rechaza cualquier forma de coacción exterior.

El conjunto de declaraciones de José Manuel Albares recogidas por Europa Press ilustran la postura del Gobierno español frente a varios asuntos internacionales y europeos de actualidad, así como el énfasis en la ayuda humanitaria en Gaza y la crítica a las restricciones que todavía mantienen países y actores en la región para el acceso de suministros y personal humanitario.

