Piden 5 años de cárcel para cinco acusados de estafar 343.608 euros a una empresa usando el método 'phishing'

La Fiscalía pide penas de 5 años de cárcel para cinco personas acusadas de un delito continuado de estafa mediante el método 'phishing', y una pena de 2 años de cárcel para un sexto acusado por un delito de blanqueo. Todos serán juzgados este miércoles en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según se recoge en el escrito de acusación pública, los hechos ocurrieron cuando personas no identificadas contactaron con una empresa alemana del sector de la alimentación, haciéndose pasar por uno de sus proveedores, una firma portuguesa.

Así, le remitieron un correo electrónico simulando ser su proveedor para que les realizase dos pagos. La empresa alemana, creyendo que se trataba de otra operación comercial con su proveedor, hizo dos transferencias, en julio y agosto de 2029, por un total de 343.608 euros.

El dinero fue ingresado en la cuenta de una empresa de promoción de obras y servicios con sede en Bueu (Pontevedra), que no tenía ninguna actividad. Su administrador único, acusado en este procedimiento, transfirió parte del dinero a otra cuenta, de su hijo, y el resto lo transfirió a cuentas de otros acusados (uno de los cuales, hizo a su vez otra transferencia y sacó una parte en efectivo).

De este modo, el dinero fue pasando de cuenta en cuenta, llegando incluso a entidades bancarias de Rumanía.

El sexto acusado, padre de otro de los encausados, también participó en la trama, facilitando datos de la cuenta de su hijo a otro implicado para que hiciese una transferencia.

Por todos estos hechos, el ministerio público considera a los cinco primeros acusados autores de un delito continuado de estafa, y le atribuye el delito de blanqueo al sexto acusado. Para los primeros reclama la pena de 5 años de prisión para cada uno y multa de 5.400 euros, y para el sexto acusado pide 2 años de cárcel y multa de 50.000 euros.

