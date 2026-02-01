Irene Montero responde a Elon Musk que "la gente decente" debe reemplazarle para que deje de "violar y matar"

Una de las réplicas más controvertidas del intercambio entre la eurodiputada española Irene Montero y el empresario Elon Musk surgió cuando la dirigente de Podemos, a través de la red social X, preguntó públicamente al magnate: "¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje de tu isla?". Esta interrogante formó parte del mensaje en el que Montero clamó por un reemplazo urgente de Musk al considerar que “la gente decente”, en sus palabras, debe ocupar su lugar para que deje de “violar, bombardear, secuestrar niños y matar”. El episodio se inscribe en una intensa polémica generada tras las acusaciones recibidas por Musk de fomentar el genocidio, en medio de críticas cruzadas y la participación de otros referentes políticos y sociales.

Según detalló la agencia Europa Press, la confrontación pública se desató después de que Musk acusara a Montero de "abogar por el genocidio". Esta acusación se produjo en el contexto de un cruce previo entre la eurodiputada y la activista holandesa Eva Vlaardingerbroek. La activista había reprochado a Montero estar, según su visión, traicionando "a su propia gente y a sus propios hijos" debido a unas declaraciones que Montero realizó el viernes anterior durante un mitin de Podemos en Zaragoza. Allí, Montero expresó: “Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora”. Vlaardingerbroek calificó esas palabras como una “patología extrema” y una muestra de "maldad pura".

El medio Europa Press consignó que Elon Musk intervino en la discusión respaldando los cuestionamientos de la activista holandesa y subrayando su crítica hacia Montero, afirmando que la dirigente es “absolutamente despreciable”. Además, Vlaardingerbroek objetó que Montero, a quien señaló de "abogar por el reemplazo de la gente blanca", esté casada con un hombre blanco y tenga tres hijos blancos. Estos señalamientos encendieron las redes sociales y agudizaron la controversia, que ya partía de unas declaraciones previas acerca de la “teoría del reemplazo”, una narrativa frecuentemente esgrimida en debates sobre identidad, migración y racismo.

La respuesta de Montero a Musk fue explícita y directa. A través de su mensaje, defendió la postura de que la mayoría de la humanidad está compuesta por “gente decente”, quienes —según su apreciación— deberían reemplazar al multimillonario para frenar los delitos citados. Su pregunta sobre la isla del magnate hace referencia a los rumores y críticas recurrentes en torno a Musk y supuestas fiestas privadas en lugares exclusivos, argumento utilizado por Montero en su intento por desacreditar al empresario.

Europa Press reportó que los mensajes cruzados tuvieron amplia repercusión en la red social X, antigua Twitter, plataforma en la que tanto Musk como Montero son activos. El intercambio se sumó a una jornada de fuerte polémica digital, dada la trascendencia pública de ambos protagonistas y el tono de las acusaciones.

El enfrentamiento entre ambos no constituye un hecho aislado, ya que Montero ha sostenido anteriormente posiciones muy contrarias a discursos que considera racistas o excluyentes, mientras que Musk, desde su rol como propietario y figura central de la red X, ha participado con frecuencia en controversias de debate público global.

La noticia, tal como publicó Europa Press, evidencia el cruce de acusaciones entre personalidades políticas y empresariales internacionales a propósito de debates que involucran cuestiones de migración, racismo y derechos humanos, así como la relevancia de las redes sociales para amplificar estas disputas ante millones de seguidores en tiempo real.