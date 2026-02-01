Espana agencias

Elma Saiz apela a la responsabilidad y critica al PP por estar "preso de las políticas racistas y xenófobas" de Vox

Guardar

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apelado a la responsabilidad en materia social y ha criticado al PP por estar "preso de las políticas racistas y xenófobas" que marcan los dictados de Vox.

De esta forma se ha expresado la socialista tras la negativa del PP a regularizar la inmigración en el ámbito internacional en declaraciones a los medios con motivo de su visita este domingo a la localidad burgalesa Medina de Pomar, donde ha estado arropada por su alcalde, Isaac Angulo, y distintos cargos del partido en la Comunidad.

Durante sin intervención, Saiz ha señalado que los 'populares' tienen que elegir una disyuntiva que es estar con los derechos humanos y la justicia social o, como han demostrado, estar con los de Santiago Abascal, ya que a pesar de que votaron a favor de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) dieron un "giro y se mostraron en contra".

Esto, ha incidido la portavoz del Ejecutivo central, "llenando de desinformación y de bulos a la sociedad al decir que era una medida que quería conseguir el voto cuando el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sabe muy bien la legislación en materia electoral".

"Así que apelo a la responsabilidad y yo creo que es el momento en el que el Partido Popular elija estar con la justicia, con los derechos humanos y con un país que es un faro internacional en materia de derechos humanos", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Butragueño: “En la ida tenemos que enviar el mensaje de que vamos a ganar”

Infobae

Eroski pagará el lunes 14,8 millones como intereses a los inversores en aportaciones

Infobae

La Bolsa española logra un nuevo récord intradía y alcanza los 17.950 puntos

Infobae

Feijóo dice que la "incompetencia" del Gobierno ha llevado a destruir el "símbolo del ferrocarril español"

Feijóo dice que la "incompetencia"

Azcón: "Aragón va a ser la primera comunidad con pleno empleo"

Azcón: "Aragón va a ser
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide “no dividir fuerzas”

Feijóo pide “no dividir fuerzas” para reducir la dependencia con Vox en Aragón: “Cualquier voto que no sea para Azcón, Sánchez lo va a celebrar”

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera, el escudo o el himno de España

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 1 febrero

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Albañiles, médicos, camareros y camioneros: el SEPE explica cuáles son las profesiones más difíciles de cubrir en España

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic