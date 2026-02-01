Elma Saiz apela a la responsabilidad y critica al PP por estar "preso de las políticas racistas y xenófobas" de Vox

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apelado a la responsabilidad en materia social y ha criticado al PP por estar "preso de las políticas racistas y xenófobas" que marcan los dictados de Vox.

De esta forma se ha expresado la socialista tras la negativa del PP a regularizar la inmigración en el ámbito internacional en declaraciones a los medios con motivo de su visita este domingo a la localidad burgalesa Medina de Pomar, donde ha estado arropada por su alcalde, Isaac Angulo, y distintos cargos del partido en la Comunidad.

Durante sin intervención, Saiz ha señalado que los 'populares' tienen que elegir una disyuntiva que es estar con los derechos humanos y la justicia social o, como han demostrado, estar con los de Santiago Abascal, ya que a pesar de que votaron a favor de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) dieron un "giro y se mostraron en contra".

Esto, ha incidido la portavoz del Ejecutivo central, "llenando de desinformación y de bulos a la sociedad al decir que era una medida que quería conseguir el voto cuando el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sabe muy bien la legislación en materia electoral".

"Así que apelo a la responsabilidad y yo creo que es el momento en el que el Partido Popular elija estar con la justicia, con los derechos humanos y con un país que es un faro internacional en materia de derechos humanos", ha concluido.