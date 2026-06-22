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Scaloni en contra de las pausas de hidratación, Rangnick a favor

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Arlington (EE.UU), 21 jun (EFE).- La polémica por las pausas de hidratación alejó las posiciones del técnico argentino Lionel Scaloni, que no es partidario, y del seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, que considera que ofrece una nueva posibilidad a los entrenadores.

En previsión de las altas temperaturas, la FIFA estableció una pausa obligatoria de tres minutos en el minuto 22 de cada tiempo en todos los partidos, lo que ha provocado opiniones encontradas en entrenadores y jugadores. Scaloni y Rangnick, que se sentarán en banquillos opuestos del estadio AT&T mañana, discrepan sobre su utilidad.

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"El calor y que se pare el partido constantemente hacen que eso le dé una mano al equipo teóricamente más débil. Se hace un poco cortado. Casi parece real lo de los cuatro tiempos. Nosotros en el descanso, entre que sales del campo y entras tenemos tres minutos para hablar", dijo en conferencia de prensa el técnico argentino.

"Se ha hecho y bueno, acá estamos. Al final las grandes selecciones van a estar ahí. Va a ser un Mundial difícil”, afirmo Scaloni que admite que "se hace raro adaptarse a eso".

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"Dentro de un tiempo se hará normal como todo lo que se ha mejorado, pero esto todavía no es tan normal para nosotros, se hace cortado. Por eso los partidos pasan de un momento a otro, entiendo que se mejorará”, explicó.

Para Ralf Rangnick, el seleccionador austríaco, al contrario, la pausa de hidratación ofrece una herramienta al entrenador para cambiar el curso de los partidos.

"Es una ventaja, porque permite hacer modificaciones. En un partido, ante 65.000 espectadores, hay mucho ruido y es imposible hablar ni a gritos con los jugadores. Esta pausa nos da la posibilidad de hablar y cambiar cosas", indicó previamente el técnico alemán también en conferencia de prensa. EFE

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