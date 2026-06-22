Espana agencias

Los Pumas UNAM anuncian contratación del argentino Esteban Solari como nuevo entrenador

Guardar
Google icon

México, 21 jun (EFE).- Los Pumas UNAM mexicanos anunciaron este domingo la contratación del argentino Esteban Solari como su nuevo entrenador para el torneo de Apertura 2026.

"El club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo de Pumas. El estratega arriba al equipo luego de haber sido jugador de esta institución en 2007 y 2008. ¡Bienvenido a casa!", escribió el equipo a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Esteban Solari, de 46 años, llega al conjunto azul y oro en sustitución de Efraín Juárez, quien abandonó al equipo después de llevarlo al liderato del Clausura 2026 y llevarlo a la final de la fase final, misma que perdió ante el Cruz Azul en mayo pasado.

Solari viene de dirigir en el semestre anterior al Pachuca, equipo al que llevó a la fase final del Clausura 2026, torneo en el que fue eliminado precisamente por los Pumas, su nuevo equipo.

PUBLICIDAD

El técnico originario de Rosario empezó su andar en los banquillos en el Johor Darul Takzim de la Superliga de Malasia en el 2023.

Estuvo con el Everton de Viña del Mar en Chile en el 2024.

Dirigió en su país a Godoy Cruz el año pasado, antes de tener su primera experiencia como estratega en el fútbol mexicano con el Pachuca.

En su etapa de jugador, Esteban Solari fue un nómada que vistió más de una decena de camisetas, entre las que se destacan la de Estudiantes de su nación, donde debutó, el Chioggia de Italia, Lierse de Bélgica, Almería de España, Skoda Xanthi de Grecia, Dalian Yifang de China, Aucas de Ecuador y los Pumas UNAM a los que ahora comandará.

Uno de los primeros objetivos de Sorali en el equipo será convencer al costarricense Keylor Navas, el ecuatoriano Pedro Vite y el panameño Adalberto Carrasquilla, estrellas de los felinos, de permanecer como parte de este proyecto. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Universitario confirma al delantero Gianluca Lapadula para el Clausura 2026

Infobae

La afición uruguaya apela a la hazaña contra España tras el agónico empate ante Cabo Verde

Infobae

'Vozinha': "Nosotros estamos aquí para competir"

Infobae

Nicolás de la Cruz: "No es la situación que nos imaginábamos"

Infobae

Enzo Fernández: "El fútbol no deja respirar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez ya no podrá acompañar a Pedro Sánchez en sus viajes oficiales al extranjero tras la retirada de su pasaporte: de Bruselas a las futuras cumbres

Begoña Gómez ya no podrá acompañar a Pedro Sánchez en sus viajes oficiales al extranjero tras la retirada de su pasaporte: de Bruselas a las futuras cumbres

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El PP considera “lógica” la reacción policial contra el juez Peinado y admite que el juicio contra Begoña Gómez podría acabar sin condena

Los colombianos en España se movilizan de forma masiva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: “La gente está muy motivada”

La Policía afea al juez Peinado su “valoración especulativa” sobre los escoltas de Begoña Gómez y reivindica su “absoluta imparcialidad”

ECONOMÍA

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Los alimentos que más se han encarecido en el último año: las legumbres verdes lideran las subidas con un alza del 16%

Jubilarse más tarde y cobrar menos pensión: los autónomos ingresan 670 euros menos al mes que los asalariados

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar

Lamine Yamal pone sobre aviso a Uruguay tras la goleada de España a Arabia Saudí: “Ahora vamos a por ellos”

El espejismo de las estadísticas: por qué España empató contra Cabo Verde y goleó a Arabia Saudí con números casi idénticos

Mikel Oyarzabal y sus 30 minutos dorados que recuperaron a España