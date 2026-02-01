El CIS prepara una encuesta sobre el amor y la JEC le pide detalles del cuestionario al hacerse en periodo electoral

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) está inmerso en la realización de una encuesta sobre el amor, y así se lo ha comunicado a la Junta Electoral Central (JEC), que ha pedido conocer el cuestionario dado que el estudio se desarrolla en periodo electoral, en plena campaña de los comicios autonómicos en Aragón y estando convocadas las elecciones de Castilla y León.

Hasta ahora el CIS venía incluyendo algunas preguntas sobre relaciones personales en sus barómetros mensuales y otros estudios, e incluso llegó a hacer una serie de cuatro encuestas sobre "Relaciones sociales y afectivas pospandemia", pero en estos inicios de 2026 ha querido acometer un trabajo específico sobre el Amor.

El organismo público que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos ha informado de esta encuesta a la Junta Electoral Central, dado que está abierto un periodo electoral en dos comunidades y así obliga la instrucción que aprobó la JEC en 2024 para todos "los trabajos que incluyan en su cuestionario preguntas sobre intención de voto, valoración de partidos o valoración de líderes políticos".

"Durante los periodos electorales, cuando un organismo dependiente de cualquiera de las Administraciones Públicas, o un órgano de estas, sea de ámbito estatal, autonómico o local, decida realizar una encuesta que contenga preguntas sobre intención de voto, ha de comunicarlo previamente a la Junta Electoral Central para dar traslado a las entidades políticas concurrentes a las elecciones en el ámbito territorial de la encuesta", figura en dicha instrucción.

FECHAS DE ENTREVISTAS, TAMAÑO DE LA MUESTRA Y PLAZOS

De acuerdo con aquella circular, la comunicación a la JEC debe hacerse al menos 48 horas antes de que comience el trabajo de campo y ha de detallar las características técnicas de la encuesta: sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error, procedimiento de selección de los encuestados, y fechas previstas de realización del trabajo de campo y de la conclusión del estudio, entre otros elementos.

La información del CIS ha sido trasladada a la Junta Electoral de Aragón para que se lo comunique a las candidaturas que se presentan en esos comicios (en Castilla y León aún no se han presentado listas), según informaron a Europa Press fuentes del organismo arbitral.

Además, la JEC ha acordado solicitar al Centro de Investigaciones Sociológicas la remisión del borrador del cuestionario del presente estudio, sin perjuicio de que posteriormente se envíe el cuestionario definitivo.