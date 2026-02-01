El abogado gazatí Raji Sourani critica el Plan de Paz: "De facto, Trump es nuestro presidente"

El director del Centro Palestino de Derechos Humanos, el abogado gazatí Raji Sourani, ha lamentado que el alto el fuego no se está aplicando en Gaza, y ha criticado que el Plan de Paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no incluye la voz de los palestinos: "De facto, Trump es nuestro presidente".

En un encuentro con académicos y periodistas en el 'think tank' Cidob de Barcelona, Sourani ha asegurado que, pese a la tregua, "la destrucción masiva y el hambre aun están en marcha en este momento".

También ha cuestionado qué tienen que ver con la paz los Estados que formarán parte de la Junta de Paz impulsada por Trump: "No creo que a ninguno de ellos les importe Gaza. Él los trajo, les pidió pagar dinero, no sabemos aún a quién", ha dicho en alusión a los 1.000 millones de dólares de membresía que Trump ha exigido a los países que formen parte de este ente.

Sourani ha advertido de que el mundo se está dirigiendo a una "era de incertidumbre", ha señalado que nunca pensó que Israel podría llegar a este nivel de destrucción, y ha criticado que el plan no mencione la ocupación ni la ley internacional humanitaria ni los derechos humanos, en sus palabras.

"LA LEY DE LA SELVA"

"Tenemos el conflicto mejor documentado de la historia mundial. Todo lo que hace falta es aplicar el derecho internacional. Ni más ni menos. Y eso no está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? La ley de la selva", tras lo que ha añadido que el Plan de Paz no va a terminar con el conflicto, sino que lo va a alimentar.

Ha señalado que la manera de ayudar a resolver el conflicto es "sabiendo realmente qué está pasando y adónde lleva esto, si es que nos lleva a algún sitio", a través de decirle la verdad al poder para lograr la paz, ha dicho textualmente, tras lo que ha señalado que la alternativa se estableció hace tiempo y pasa, a su juicio, por la solución de los dos Estados.

Sourani considera que los israelíes "no sienten que estén cometiendo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio, apartheid", y ha acusado a Europa y Estados Unidos de animar a Israel a seguir esa dirección.

"Europa, hasta este momento, dice que Israel tiene derecho a defenderse. ¡Qué vergüenza!", ha criticado el abogado gazatí, que ha pedido que la UE aplique el artículo 2 del Acuerdo de Asociación con Israel, que incluye una cláusula de respeto de los derechos humanos que permite adoptar medidas como, en última instancia, la suspensión del acuerdo en caso de no respetarlos.

Pese a la situación actual, el abogado gazatí se ha descrito a sí mismo como optimista por condición, y ha señalado que, pese a que las condiciones actuales son muy duras y no tienen precedente, los palestinos deben seguir luchando por la justicia: "Estoy seguro que estos tiempos difíciles un día se acabarán".